힐스테이트 양산더스카이에 우선 적용 24시간 상담 가능, 초개인화 맞춤 서비스도

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 생성형 인공지능(AI)를 적용한 디지털 주거 솔루션을 통해 미래형 스마트홈 구축에 속도를 내고 있다.

현대건설은 19일 신규 분양을 시작하는 힐스테이트 양산더스카이부터 ‘생성형 AI 분양 상담사’ 서비스를 정식 론칭한다고 17일 밝혔다.

이번 서비스는 기존 건설업계에서 활용되던 시나리오형 챗봇과 달리, 생성형 AI인 챗지피티(ChatGPT) 기술을 기반으로 개발돼 질문에 제약이 없고, 일상 언어 그대로 자연스러운 응대가 가능한 것이 특징이다.

또한 수시로 변동되는 부동산 법령이나 청약 정책들이 즉각적으로 시스템에 반영되고, 복잡하거나 까다로운 청약 가점 계산도 실시간으로 제공한다. 현대건설이 인하우스로 개발한 만큼 오프라인 모델하우스부터 홈페이지, 마이힐스(my HILLS)와 마이디에이치(my THE H)통합플랫폼 등 현대건설이 운영하는 온라인 채널에 다방면으로 적용되며, 언제 어디서나 24시간 상담이 가능하다.

현대건설은 이번 론칭과 함께 AI 주거 혁신 로드맵도 공개했다. ▷분양 및 청약 관련 문의를 실시간으로 해결하는 ‘생성형 AI 분양 상담사’ ▷현대건설의 자체 통합 플랫폼 앱과 연동해 주거 공간 제어 및 편의성을 극대화한 ‘AI 홈라이프 서비스’ ▷입주 후 축적되는 라이프스타일 데이터를 바탕으로 다양한 컨시어지 서비스와 연동되는 ‘초개인화 비서 서비스’ 등 총 3단계 구축을 목표로 한다.

AI 고도화가 모두 완료되면 입주민은 온라인 통합플랫폼을 통해 ▷민원 처리 ▷아파트 관리 ▷에너지 관리 ▷이동 서비스 ▷구독형 홈서비스 ▷여가생활 큐레이션 같은 맞춤형 서비스를 개인의 생활 패턴에 맞춰 경험할 수 있다.

현대건설 관계자는 “이번 생성형 AI 분양 상담사 론칭은 단순한 안내 시스템 도입이 아닌 현대건설이 주도할 미래형 AI 주거 라이프의 첫걸음”이라며 “현대건설은 공간과 기술, 그리고 서비스가 유기적으로 결합된 독보적인 디지털 주거 문화를 통해 입주민 라이프스타일에 밀착된 초개인화 서비스를 선도해 나가겠다”라고 밝혔다.

한편, 현대건설은 올라이프케어하우스의 메디컬 솔루션, 수요응답교통(DRT) 무인셔틀 등 모빌리티 솔루션, ‘서울옥션 인텔리전스(SAI)’와 연동한 아트 솔루션 등 AI를 활용한 다양한 특화 서비스를 선보여 왔다. 최근에는 현대엔지니어링과 연구개발(R&D) 조직을 일원화하고 미래 역량 강화에 속도를 내고 있다.