AI로 입 크기 측정해 경품 증정

[ 제일기획 제공]
[ 제일기획 제공]

제일기획이 대한민국 축구국가대표팀 공식 파트너 카스와 함께 응원 열기를 높이기 위한 참여형 캠페인 ‘와이드 컵(WIDE CUP·사진)’을 선보였다.

‘와이드 컵’ 캠페인은 카스가 마련한 단체 관람 현장에서 응원 장면을 촬영한 뒤 AI 기반 기술로 참가자의 입 크기를 측정해 1㎜당 ‘카스 제로’ 또는 ‘카스 레몬 스퀴즈 제로’ 1캔을 제공하는 방식이다. 또 조별리그 매 경기마다 가장 열정적인 응원 장면을 선정해 서울 주요 지역의 옥외광고에 게재, 일반 소비자들이 광고 모델로 등장할 기회도 제공한다.

12일 체코와의 조별리그 1차전이 열린 서울 을지로의 한 펍에서 진행된 첫 행사에는 220명이 참여했다. 참가자들은 경기 내내 뜨거운 응원을 펼쳤다. 이날 가장 큰 입 크기인 79㎜를 기록한 황연동 씨를 비롯한 상위 6명은 총 411캔의 카스 제로 제품을 받았으며, 향후 카스 광고에도 등장할 예정이다.

황 씨는 “아침 경기라 응원 분위기가 어색할 줄 알았지만 뜨겁게 응원할 수 있었다”며 “응원도 즐기고 음료도 받을 수 있어 특별한 경험이었다”고 말했다.

캠페인을 기획한 제일기획 관계자는 “대한민국 조별리그 전 경기가 평일 오전에 열리는 제약 속에서도 많은 시민들의 뜨거운 응원을 이끌어내기 위해 재미있고 이색적인 리워드를 선보였다”라고 설명했다. 박지영 기자


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