[헤럴드경제=이명수 기자] 배우 이한위가 MBC ‘라디오스타’에서 19세 연하 아내와의 결혼 생활에 대해 이야기 한다.

MBC ‘라디오스타’ 제작진은 17일 김정은, 이한위, 솔비, 킹키가 출연하는 ‘숏폼의 연인’ 특집으로 꾸며진다고 이날 밝혔다.

이한위는 이날 나이 차로 ‘국민 도둑놈’이라는 별명을 얻었던 당시를 떠올리며 결혼 생활을 둘러싼 현실적인 고민도 털어놓는다.

원조 패셔니스타 시절도 공개한다. 그는 옷값으로 수억 원을 썼을 만큼 패션에 진심이었던 시절을 회상하며 당시 일화를 전한다. 지금은 “정신 차린 패션”이라고 밝히면서도, 수수해 보이지만 디테일은 놓치지 않았다며 이날 착장의 포인트를 소개한다.

데뷔 37년 만에 트로트 가수로 데뷔하게 된 사연도 전한다. 이한위는 ‘복면가왕’ 출연을 계기로 생애 첫 주인공을 맡게 됐다고 밝히며, 오래 조연으로 활동해 온 배우가 주연을 맡으며 느낀 부담을 풀어놓는다

이한위는 아내와의 인연도 이야기한다. 작품 촬영 당시 분량이 예상보다 빨리 마무리되면서 인연이 시작됐다고 밝히며, 만남이 결혼으로 이어진 과정을 전한다.

이한위의 이야기는 17일 밤 10시 30분 방송되는 ‘라디오스타’에서 확인할 수 있다.