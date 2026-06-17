과기정통부 ‘전국민 AI 경진대회’ 연계 진행 AI 윤리·리터러시 확산 선도…대상 1000만원 수여

[헤럴드경제=차민주 기자] KT그룹 희망나눔재단이 책임 있는 인공지능(AI) 활용 문화를 확산하기 위해 ‘2026 K-AI 콘텐츠 공모전’을 개최한다.

17일 KT그룹 희망나눔재단은 내달 ‘2026 K-AI 콘텐츠 공모전’을 개최한다고 밝혔다. 이번 공모전은 과학기술정보통신부가 주관하는 ‘전국민 AI 경진대회’와 연계 진행된다. 이를 계기로 전 국민의 AI 윤리·리터러시를 확산한단 방침이다.

이번 공모전의 슬로건은 ‘모두를 위한 AI, 함께 만드는 더 나은 내일’이다. 올바른 AI 활용 문화를 조성하고, 사회 문제를 해결하는 AI 활용 아이디어를 발굴하고자 기획됐다.

공모전 접수는 내달 1일부터 15일까지 공식 홈페이지를 통해 진행된다. 초등학생부터 일반인까지 누구나 응모할 수 있다. 공모 분야는 주제와 제출 형식에 따라 콘텐츠 부문과 솔루션 부문으로 나뉜다.

우선 콘텐츠 부문은 ‘안전하고 올바른 AI 사용과 AI와 공존하는 미래 사회의 모습’을 주제로 진행된다. 참가 구분에 따라 직접 그린 포스터(초등부), 생성형 AI 이미지(중·고등부) 또는 생성형 AI 영상(대학·일반부)을 제출하면 된다.

올해 신설된 솔루션 부문의 주제는 ‘일상의 문제 해결을 위한 AI 솔루션’이다. 중·고등부 및 대학·일반부를 대상으로 응모를 진행한다. 자연어 기반 AI 개발 도구를 활용해 사회·환경·복지 등 일상 속 문제를 해결하는 웹 또는 앱 서비스를 제작해 제출하면 된다.

아울러 올해 공모전에는 AI 윤리 실천 서약이 도입됐다. AI 활용에 따른 사회적 책임을 강조하기 위함이다. 참가자는 접수 시 개인정보 보호, 저작권 존중, 허위정보 생성 방지, AI 활용 투명성 등을 준수하겠다는 윤리 서약에 서명해야 한다.

수상 결과는 8월 초에 발표된다. 총 44개 작품을 선정해 총 5400만 원 규모의 상금이 수여될 예정이다. 전 부문 통합 수상자 1팀은 ‘K-AI Grand Master’로 선정돼 1000만원의 상금을 받는다.

더불어 공모전 수상작은 온라인 전시와 오프라인 순회 전시를 통해 대중에 공개된다. 특히 솔루션 부문 수상작은 AI 전문가 멘토링을 비롯한 고도화 과정을 거친 후, 유관기관과 지역사회에서의 현장 적용 가능성을 검토받는다.

임종택 KT그룹 희망나눔재단 이사장은 “AI 기술이 일상화되고 있는 시대에 기술 자체만큼 중요한 것은 이를 책임감 있게 활용하는 문화”라며 “이번 공모전을 통해 미래 세대가 AI 윤리의식을 함양하고 사회문제 해소를 위한 아이디어를 마음껏 펼칠 수 있길 기대한다”고 말했다.