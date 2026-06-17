“어려운 상황서 이 정도 했으면 패배 아냐” “누구보다 張에게 서운한 사람이지만 냉정 평가”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 이진숙 국민의힘 의원은 17일 장동혁 대표 거취 문제에 대해 “사퇴할 이유가 전혀 없다”고 밝혔다.

이 의원은 이날 YTN 장성철의 뉴스명당 인터뷰에서 “매우 어려운 상황에서 이 정도 했으면 저는 (지방선거) 패배라고 생각하지 않는다. 참패 선언은 받아들일 수 없다”며 이같이 말했다.

‘지방선거 패배했지 않느냐’는 진행자 질문에 “대법원이나 헌법재판소에서 이번 선거, 국민의힘에서 패배했다고 확정 판결을 내렸느냐”며 “정무적으로 판단할 경우 국민의힘이 이 정도면 정말 선방을 했다고 평가를 한다”고 말했다.

이어 “누구보다도 제가 장 대표한테 서운한 사람이다. 공천 관련해서 저는 아예 경쟁도 못하게, 경쟁이 시작되기 전에 저를 잘라버렸지 않나”라며 “서운한 입장에 있음에도 불구하고, 이번 선거를 저는 누구보다도 냉정하고 공정하게 평가를 해야 된다고 생각한다”고 덧붙였다.

일각에서 장 대표가 오세훈 서울시장 선거를 지원하지 않았기 때문에 당선된 것이라는 주장에는 “동의하지 않는다”며 “최근에 발표된 여론조사 결과를 보면 국민의힘이 민주당을 상당히 앞지르는 걸로 평가가 되고 있는데, 이런 결과가 나왔을 때 그 결과에 대한 공은 모르겠다. 지선은 패배했다고 하면서, 책임은 장 대표가 져야 한다는 도무지 알 수가 없는 방식으로 평가한다”고 반박했다.