SKT·서울신보·KB국민은행·KB국민카드 MOU 유동인구·매출·금융 데이터 융합 상권 분석 민관 데이터 협력 모델 및 ESG 사례 자리매김

[헤럴드경제=차민주 기자] SK텔레콤이 서울신용보증재단·KB국민은행·KB국민카드와 손잡고 민관 데이터 협력 체계를 구축한다. 이를 토대로 상권을 정밀하게 분석해 소상공인을 지원하겠단 방침이다.

17일 SK텔레콤은 서울신용보증재단·KB국민은행·KB국민카드와 전날 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 ‘소상공인 지원을 위한 데이터 교류 및 공동 연구 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다. 지난 2021년 SK텔레콤·서울신용보증재단·KB국민카드가 데이터 협력을 맺은 데 이어 KB국민은행도 새롭게 합류했다.

SK텔레콤은 이번 협약을 계기로 ▷유동인구(SK텔레콤) ▷가맹점 매출(KB국민카드) ▷상권활성화지수 및 점포 이력(서울신용보증재단) ▷여·수신(KB국민은행) 데이터를 융합, 지역별 상권 변화와 자금 수요를 정교하게 분석할 수 있게 됐다고 설명했다.

아울러 4개 기관은 이번 협력을 정책·금융·상권 분석을 연결하는 형태의 민관 데이터 협력 모델이자 환경·사회·지배구조(ESG) 실천 사례로 발전시킬 예정이다.

해당 협약식에서는 각 기관이 보유한 데이터를 활용해 실제 서울시에 있는 특정 상권의 발달 현황을 분석·진단한 결과가 소개됐다. 예를 들어 신촌·연세로 상권은 최근 단순 ‘통과형 상권’에서 ‘머무는 상권’으로 변화하고 있는 것으로 분석됐다. 특히 일요일 ‘차 없는 거리’ 운영 이후 야간 유동과 장시간 체류 방문객 비중이 증가한 것으로 나타났다. 2시간 이상 체류 비중과 지역 주민 재방문 비율이 함께 상승했다.

또 추석과 개강 시기가 겹치는 9~10월에 신촌·연세로 상권의 자금 수요가 집중되는 경향도 확인했다. 이를 활용하면 향후 소상공인을 위한 정책 자금과 보증 지원 시기를 정밀하게 설계할 수 있다고 SK텔레콤은 강조했다.

4개 기관은 추후 서울시·자치구와 협력해 지역별 상권 특성에 맞춘 맞춤형 지원 모델을 확대할 계획이다. 더불어 소상공인에게 상권·점포 등 입지 정보를 컨설팅해 주는 서울시 상권분석 서비스의 데이터 경쟁력 강화에도 이바지한다.

소상공인은 이를 활용해 특정 상권의 방문 연령층·성별, 시간대별 체류 패턴, 유사 업종 매출 흐름 변화 등을 확인할 수 있을 예정이다. 창업 입지 선정과 마케팅 전략, 운영 시간 조정 등 경영에 필요한 의사결정에 도움을 줄 것으로 기대된다고 SK텔레콤은 설명했다.

김명국 SK텔레콤 인더스트리얼 AI 담당은 “5년 전 소상공인 디지털 전환을 위해 내디뎠던 첫발이 이번 KB국민은행·KB국민카드와의 협력으로 한 단계 진화했다”며 “SK텔레콤은 단순한 기술 지원을 넘어 소상공인이 실제 체감할 수 있는 데이터 기반 비즈니스 파트너 역할을 강화할 것”이라고 말했다.