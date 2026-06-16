[헤럴드경제=김성훈 기자] 그룹 아이브의 멤버 장원영이 출국 심사 중 특혜를 받았다는 논란에 대해 한국공항공사가 입장을 밝혔다.

장원영은 지난달 30일 김포국제공항을 통해 중국으로 출국할 당시 특혜 논란에 휘말렸다. 공항 직원이 신원확인을 위해 마스크를 내려달라고 하자 장원영이 모자를 들어 올리고 마스크를 살짝 내려 얼굴을 확인해준 것. 이를 두고 일각에서는 일반 시민들이 모자와 마스크를 완전히 벗어야 하는 것과 달리 연예인에게 특혜를 제공한 것이 아니냐며 문제를 제기했다.

이 일이 논란이 되자 한국공항공사는 15일 참고자료를 통해 “신분확인 시 항공보안표준절차서의 ‘승객의 얼굴을 가리는 물품(모자, 선글라스, 마스크 등)이 있을 경우 해당 물품을 제거 요청한 후 신분 확인을 실시한다’는 규정에 따라 전체 여객에 동일하게 신분확인을 실시하고 있다”라고 밝혔다.

공사는 “현재 승객 신분 확인 시, 승객의 얼굴을 가리는 물품(모자, 선글라스, 마스크 등)의 제거를 구두로 안내하고 있다. 또 신분을 확인하는 과정에서 직원이 신분증 사진과 대조해 식별이 어려울 경우 완전히 벗어달라고 추가로 요청하고 있다”라고 설명했다.

공사는 “향후 추가적으로 홈페이지 게시 등 다양한 방법을 통해 여객 신분확인 절차를 적극적으로 안내 및 홍보할 계획”이라고 밝혔다.