21일까지 4일간 해운대 영화의 전당에서 개막작 <남극을 위한 연대> 등 47편 상영

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 2026 국제해양영화제가 오는 18일부터 21일까지 4일간 해운대 영화의전당에서 열린다.

16일 부산시에 따르면 올해로 9회째를 맞는 국제해양영화제는 바다와 인간의 관계, 해양환경, 생태와 공존 등을 주제로 한 국내 유일의 해양 특화 영화제로, 시와 한국해양진흥공사가 공동주최하고, 국제해양영화제 조직위원회가 주관한다.

올해 영화제는 ‘바다 앞에, 우리는(Standing Before the Sea)’이라는 주제 아래, 15개국 47편의 장·단편 해양 영화를 상영한다.

18일 개막작으로는 영국의 캐서린 프랜시스(Catherine Frances)와 캠벨 브루어(Cambell Brewer) 감독의 다큐멘터리 <남극을 위한 연대(All Eyes on Antarctica)>와 호아킨 아줄레(Joaquin Azule)와 훌리안 아줄레(Julian Azule) 감독의 다큐멘터리 <도메인 원(Antarctica- Domain one)>이 선정됐다.

21일 폐막작은 타샤 반 잔트(Tasha Van Zandt)와 세바스티안 제크(Sebastian Zeck) 감독의 <어둠속에 빛이 있었다(A life Illuminated)>다. 주요 상영작으로는 <생존까지 13시간: 고양이상어의 모험(13hours to survive-Trapped at Low tide)>, 로맨스 판타지 애니메이션 <차오(ChaO)>, <작전명 해달: 바다숲을 구하라!(Mission Sea Otter – Saving California’s Kelp Forests)> 등이다.

특히 올해 영화제는 인공지능(AI) 해양영화 섹션을 추가 운영한다. AI 해양환경영화 공모를 통해 선정된 <엄마와의 여행> 등 3편 외에 <아틀란티스의 꿈> 등 초청 상영작 8편을 포함한 총 11편의 AI 해양영화를 선보일 예정이다.