동탄 아파트값이 가파른 상승세를 이어가면서 신규 공급 단지에도 관심이 높아지고 있다.

한국부동산원이 발표한 6월 둘째 주(8일 기준) 전국 주간 아파트 가격동향에 따르면 동탄 지역 아파트 매매가격은 전주 대비 1.98% 상승했다. 이는 전주 상승률(0.60%)을 크게 웃도는 수치로, 2021년 이후 가장 높은 주간 상승률이다.

업계에서는 반도체 산업 호조에 따른 배후 수요 증가가 주요 배경으로 작용한 것으로 보고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스 사업장 인근 지역을 중심으로 주거 수요가 유입되면서 동탄을 비롯한 경기 남부권 아파트 시장이 강세를 보이고 있다는 분석이다.

실거래가도 상승 흐름을 나타내고 있다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 화성시 여울동 ‘동탄역롯데캐슬’ 전용 84㎡는 이달 22억2,500만원에 거래되며 신고가를 기록했다. 청계동 ‘동탄역시범반도유보라아이파크1.0’ 전용 99㎡ 역시 지난달 13억원에 거래되며 최고가를 새로 썼다.

이 같은 분위기 속에서 동탄2신도시에서 공급 중인 ‘동탄 파라곤 3차’에도 수요자들의 관심이 이어지고 있다. 최근 방송 보도를 통해 현장이 소개된 가운데, 견본주택에는 평일 평균 150명, 주말 평균 500명 이상의 방문객이 찾은 것으로 알려졌다.

라인산업이 공급하는 동탄 파라곤 3차는 경기도 화성시 동탄2지구에 조성된다. 지하 2층~지상 최고 20층, 18개 동, 전용면적 82~108㎡, 총 1,247가구 규모로 구성된다.

단지는 동탄1·2신도시와 병점 생활권을 이용할 수 있는 입지에 들어선다. 동탄역을 통해 GTX-A와 SRT를 이용할 수 있으며, 향후 동탄 도시철도(트램), 남사터널, 국지도 82·84호선 등 교통 인프라 확충도 추진되고 있다.

공공지원 민간임대 방식으로 공급되는 점도 특징이다. 최장 10년간 거주 후 분양전환이 가능하며, 거주 기간 동안 취득세·재산세·종합부동산세 부담이 없다. 또한 주택 수 산정에서 제외돼 실수요자들의 부담을 낮췄다.

생활 인프라도 갖췄다. 롯데백화점 동탄점과 이마트 트레이더스 등이 인접해 있으며, 다올초등학교가 오는 9월 개교를 앞두고 있다. 단지는 낮은 건폐율을 적용한 공원형 설계와 세대당 1.42대 수준의 주차 공간을 확보했으며, 피트니스센터와 실내 골프연습장 등 커뮤니티 시설도 마련될 예정이다.

동탄 파라곤 3차 견본주택은 경기도 화성시 오산동 일원에 위치해 있다.