시멘트 회사 ‘삼표’가 직접 짓는다…성수 레미콘 터에 초고층 승부수[중기+]

[헤럴드경제=홍석희 기자] 시멘트와 레미콘 회사로 알려진 삼표그룹이 서울 성수동에서 초고층 ‘디벨로퍼’로의 변신을 시도한다. 45년 동안 서울 도심에 레미콘을 공급하던 성수동 공장 터에 최고 79층, 360m 규모의 복합단지를 세우겠다는 구상이다. 최근에는 성수 프로젝트의 독자 브랜드 구축에도 착수했다. 건설기초소재 기업 삼표가 원자재 공급자를 넘어 공간 기획과 브랜드 제작, 운영까지 하는 개발사로 사업의 무게중심을 옮기고 있는 셈이다. 9일 업계 등에 따르면 삼표그룹은 서울 성동구 성수동1가 옛 삼표레미콘 공장 부지에 ‘SGL(삼표 글로벌 랜드마크)’ 프로젝트를 추진 중이다. 골자는 서울숲 인근 부지를 초고층 업무·상업·주거 복합단지로 바꾸는 것이다. SGL은 최고 79층, 높이 360m 규모로 계획돼 있다. 계획대로 완공될 경우 롯데월드타워에 이어 서울에서 두 번째로 높은 초고층 빌딩이 될 것으로 삼표 측은 보고 있다. 성수동 부지는 삼표의 과거와 미래가 겹치는 상징적 공간이다.