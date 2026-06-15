도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지시간) 이란과의 협상 타결을 알리며 호르무즈 해협이 통행료 없이 개방될 것이고, 미국도 이란 항구를 오가는 선박들에 대한 봉쇄 조치를 즉각 해제할 것이라 밝혔다.
kate01@heraldcorp.com
입력 2026-06-15 06:43:34 수정 2026-06-15 06:44:08
도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지시간) 이란과의 협상 타결을 알리며 호르무즈 해협이 통행료 없이 개방될 것이고, 미국도 이란 항구를 오가는 선박들에 대한 봉쇄 조치를 즉각 해제할 것이라 밝혔다.
역대급 널뛰기 증시…코스피 192개 종목 52주 신고가·신저가 동시 기록
14일 한국거래소에 따르면 올해 초부터 이달 12일 사이 국내 주식시장에 상장한 종목 2875개 중 52주 신고가와 신저가를 모두 기록하며 변동성을 보인 종목이 587개에 달하는 것으로 나타났다.
브래드 피트 ‘29살 연하’와 열애…자식들은 줄줄이 손절
[헤럴드경제=김성훈 기자] 할리우드 스타 브래드 피트(62)가 ‘29살 연하’ 새 연인 이네스 드 라몬(33)과 열애 중인 것으로 알려진 가운데, 전처 안젤리나 졸리와의 사이에서 낳은 자녀들은 개명을 통해 ‘피트’라는 아버지 성을 지우고 있다. 미국의 연예 매체 페이지 식스에 따르면, 브래드 피트의 아들 녹스(17)는 이달 초 학교를 졸업하며 졸업 증명서에 ‘녹스 졸리’라는 이름을 사용했다고 한 소식통이 전했다. 브래드 피트는 안젤리나 졸리와 2014년 결혼해 2019년 이혼했다. 두 사람은 입양아 3명, 친자 3명 등 총 6남매를 뒀다. 친자인 녹스는 이 중 막내다. 앞서 장남 매덕스(25)와 딸 샤일로(20)도 자신의 이름에서 ‘피트’를 지우고 개명한 바 있다. 한 소식통은 “안젤리나 졸리는 오랫동안 자녀들을 아버지로부터 멀어지게 하려는 노력이 완전히 성공한 것에 대해 매우 만족스러워하는 것 같다”며 “자녀들의 개명은 그녀의 목표였고, 성공했다”고 평했다. 또 다른 소식통은 “아
시멘트 회사 ‘삼표’가 직접 짓는다…성수 레미콘 터에 초고층 승부수[중기+]
[헤럴드경제=홍석희 기자] 시멘트와 레미콘 회사로 알려진 삼표그룹이 서울 성수동에서 초고층 ‘디벨로퍼’로의 변신을 시도한다. 45년 동안 서울 도심에 레미콘을 공급하던 성수동 공장 터에 최고 79층, 360m 규모의 복합단지를 세우겠다는 구상이다. 최근에는 성수 프로젝트의 독자 브랜드 구축에도 착수했다. 건설기초소재 기업 삼표가 원자재 공급자를 넘어 공간 기획과 브랜드 제작, 운영까지 하는 개발사로 사업의 무게중심을 옮기고 있는 셈이다. 9일 업계 등에 따르면 삼표그룹은 서울 성동구 성수동1가 옛 삼표레미콘 공장 부지에 ‘SGL(삼표 글로벌 랜드마크)’ 프로젝트를 추진 중이다. 골자는 서울숲 인근 부지를 초고층 업무·상업·주거 복합단지로 바꾸는 것이다. SGL은 최고 79층, 높이 360m 규모로 계획돼 있다. 계획대로 완공될 경우 롯데월드타워에 이어 서울에서 두 번째로 높은 초고층 빌딩이 될 것으로 삼표 측은 보고 있다. 성수동 부지는 삼표의 과거와 미래가 겹치는 상징적 공간이다.
[영상] “114평인데 4억대라고?” 13억 하던 광주 2층집 급락 이유는 [부동산360]
경기 광주시 신현동에 위치한 114평 규모 단독주택이 세 차례 유찰을 거치면서 최저매각가격은 감정가의 34% 수준인 4억5557만원까지 낮아졌는데, 감정평가 당시 토지 감정가만 10억2921만원이었다는 점을 고려하면 가격 부담은 상당히 낮아진 셈이다.