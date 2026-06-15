도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지시간) 이란과의 협상 타결을 알리며 호르무즈 해협이 통행료 없이 개방될 것이고, 미국도 이란 항구를 오가는 선박들에 대한 봉쇄 조치를 즉각 해제할 것이라 밝혔다.


kate01@heraldcorp.com