[헤럴드경제=도현정 기자] 미국과 이란의 종전 협상 체결이 막바지에 이르렀다는 전망이 나오는 가운데, 마수드 페제시키안 이란 대통령은 14일(현지시간) 이란의 최고 안보기구인 최고국가안보위원회(SNSC)가 자국의 미국과의 대화를 지지하고 있다고 주장했다.

AFP 통신에 따르면 페제시키안 대통령은 이날 언론사 대표들과 만나 “최고국가안보위원회가 대화의 길을 계속 추구해야 한다고 결론 내렸다”며 미국과의 전쟁과 협상에 관한 결정권은 최고국가안보위원회가 갖고 있다고 말했다.

최고국가안보위원회는 이란의 안보정책을 총괄하고 결정하는 기구다. 대통령을 의장으로 하며, 국회의장, 사법부 수장, 군사령관, 이슬람혁명수비대(IRGC) 사령관, 외무장관, 내무장관 등이 위원회에 참여한다.

위원회에서 나온 결정도 이란의 최고지도자인 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이의 승인을 받아야 한다. 미국과의 종전 양해각서(MOU) 체결은 모즈타바 최고지도자의 승인을 받았다고 전해진다.

페제시키안 대통령의 이날 발언은 최근 이란과 미국과의 종전 협상에 대해 이란 내 강경파들이 협상팀을 비판한 이후 나온 것이어서 눈길을 끈다. 미국 측은 이번 MOU에 대해 체결 이후 30일 내에 호르무즈 해협 전면 개방, 이란의 핵 무기 획득 및 개발 ‘무기한’ 금지 등의 내용이 담겼다고 주장하고 있다. 이란에서는 호르무즈 해협은 계속 이란이 통제권을 유지할 것이고, MOU 체결 즉시 이란에 대한 제재로 해외에 동결됐던 자금이 일부 이란으로 들어올 것이라 주장하고 있다.