[헤럴드경제=박지영 기자]일요일인 14일 서울과 수도권에 강한 소나기가 내린 가운데 월요일인 15일에도 전국 곳곳에 소나기가 내리겠다.

14일 기상청 등에 따르면 15일 서울은 최저기온 19도, 최고기온 32도를 기록하겠다. 인천, 수원, 춘천, 청주, 세종, 광주 등 전국 곳곳이 최고 기온 30도를 기록하며 무더위가 이어지겠다.

제주는 새벽까지 비가 내리는 곳이 있겠다. 오후에는 전북남동부와 전남내륙, 경북남서내륙, 경남서부내륙에 소나기가 내리겠고 저녁에는 경북권(동해안 제외)과 경남내륙으로 확대되겠다.

늦은 밤에는 중부지방(강원영동 제외)과 전라권(전남남동부 제외)에도 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 제주도 5㎜ 안팎이다. 전북남동부와 광주·전남내륙, 경북남서내륙, 경남서부내륙은 5∼10㎜의 비가 예상된다.

한편 14일 서울과 인천, 경기 곳곳에 호우주의보가 발효됐다. 천둥·번개를 동반해 시간당 20~30㎜의 강한 비가 쏟아졌다.