2028년도 N수생 지원 불가능 수시 2.5배 확대 종로학원 “올해 수시에 N수생 대거 몰릴 수도” 내신 좋은 고3은 어느 때보다 수능 최저충족 중요

[헤럴드경제=신소연 기자] 주요 10개 대학이 2028학년도 대입에서 ‘N수생’이 지원할 수 없는 수시모집 전형을 2.5배 이상 확대한 것으로 나타났다. 따라서 2027학년도 신입생을 뽑는 올해 대입에선 내신 좋은 N수생이 대거 몰릴 전망이다.

14일 종로학원이 2028학년도 주요 10개 대학의 대입전형계획을 분석한 결과, 재학생만 지원할 수 있는 수시전형 선발 규모는 4894명으로 집계됐다. 이는 2027학년도(1942명)와 비교할 때 2.5배에 달하는 규모다.

2028학년도 N수생 지원불가 전형 인원은 전체 수시 선발 인원인 2만264명의 24.2%에 해당한다. 2027학년도에는 수시 전체의 10.1% 정도에 불과했다.

주요 10개 대학은 서울대, 연세대, 고려대, 성균관대, 서강대, 한양대, 중앙대, 경희대, 이화여대, 한국외대 등이다.

대학별로 보면, 먼저 서울대는 N수생 지원불가 전형에 2027학년도 514명에서 2028학년도 728명으로 41.6%나 늘렸다. 연세대는 512명에서 564명으로 10.2%, 고려대는 650명에서 672명으로 3.4% 증가했다.

이에 따라 올해 치러지는 2027학년도 수시전형에선 내신 좋은 N수생이 몰리면서 어느 때보다 수시 경쟁이 치열할 것이라는 전망이 나온다.

더구나 올해는 내신 9등급제로 치러지는 마지막 대입인 만큼 N수생의 수시 지원이 집중될 것으로 예상된다.

임성호 종로학원 대표는 “2028학년도 N수생 지원불가전형 대폭 확대로, 내신성적이 우수한 N수생이나 반수생이 올해 수시모집에 대거 몰릴 수 있다”며 “내신이 좋은 고3 학생들은 수시에서 수능 최저충족이 대단히 중요해질 수 있는 상황”이라고 분석했다.