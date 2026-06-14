어린이 위한 임직원 봉사활동 진행 부산대어린이병원 후원 결식아동 식사지원 등 기부도

[헤럴드경제=서재근 기자] HMM이 미래의 주역인 어린이들이 건강하게 성장할 수 있도록 임직원이 직접 참여하는 사회공헌활동에 적극 나서고 있다.

HMM은 지난 11일 서울 은평구의 아동복지시설을 방문해 ‘벽화 그리기 봉사활동’을 진행했다고 14일 밝혔다. 이번 활동에는 임직원 40여 명이 참여해 시설 아동들에게 밝고 쾌적한 교육 환경을 선물했다.

벽화 그리기 봉사와 더불어 HMM은 시설 환경 개선을 위한 물품 지원 등 총 1000만 원의 후원금을 함께 전달했다.

아울러 HMM은 상대적으로 지원이 취약한 소아질환 환아들을 위해 부산대어린이병원에 4년 전부터 후원을 지속하고 있다.

올해도 의료비와 필요 물품 후원금 1억 원을 전달했으며, 임직원들이 바디용품과 보냉백, 쾌유를 기원하는 손편지를 담아 직접 포장한 180개의 선물상자를 함께 전달했다.

이 외에도 임직원 기부 프로그램을 통해 결식 위기에 처한 아동들에게 균형 잡힌 식사를 제공해 건강한 성장을 돕는 ‘저소득가정 아동 식사지원사업’도 지난해에 이어 올해로 2회째를 맞았다.

HMM 임직원들은 매일 아침 회사에서 제공하는 조식 서비스 ‘흠모닝’을 이용할 때마다 자발적으로 소정의 금액을 기부해 왔다. 이렇게 모은 약 2000만원의 후원금은 전국의 저소득가정 아동들을 위한 식사 지원에 사용된다.

이번 벽화 봉사활동을 비롯해 결식아동 식사 지원, 소아 환아 의료비 후원 등 HMM이 추진하는 아동 대상 사회공헌 프로그램들은 모두 국제아동권리 NGO ‘세이브더칠드런’과의 파트너십을 통해 수행되고 있다.

HMM 관계자는 “우리 사회의 소외된 이웃을 돌아보고, 어린이들이 밝고 건강하게 성장할 수 있도록 진정성 있는 사회공헌활동을 꾸준히 펼쳐 나갈 것”이라고 말했다.

한편, HMM은 평소 어린이들이 접하기 어려운 상선과 항만을 체험함으로써 바다와 선박에 대한 큰 꿈을 키울 수 있도록 하기 위해 매년 여름방학 기간에 맞춰 ‘어린이 상선체험’을 개최하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 활동을 이어가고 있다.