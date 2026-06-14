SK그룹 3일간 ‘2026 뉴 이천포럼’ 개최 ‘AX’ 집중 토론…AI 전망·그룹 경쟁력 진단 AI 에이전트, 발표 요약·패널 참여 등 활약

[헤럴드경제=신소연 기자] 최태원 SK그룹 회장이 ‘1인 1에이전트’를 도입해 AI(인공지능) 전환(AX)을 가속화해야 한다고 제안했다.

14일 SK그룹 등에 따르면, 최 회장은 지난 11~13일 경기 이천시 SKMS 연구소에서 ‘AI가 가져올 파괴적 혁신, AX 중심 경영으로의 대전환’을 주제로 개최된 ‘2026 뉴 이천포럼’(이하 포럼)에서 “360도 전방위로, 전속력으로 AI 전환(AX)에 돌입해야 할 때”라고 말했다.

SK그룹은 지난 2019년부터 이천포럼에서 AI·DT(Digital Transformation, 디지털 전환) 등 혁신기술을 핵심 동력으로 글로벌 경쟁력을 강화하는 방안을 논의해왔다. 하지만 3일 내내 AI 단일 주제를 가지고 집중 토론을 한 건 이번이 처음이다.

최 회장은 이날 AX의 첫 단계로 “우리의 일을 정확히 정의하고 AI를 통해 무엇을 어떻게 혁신할 것인가를 파악해야 한다”고 말했다. 평소 데이터를 축적하면서 실시간으로 문제를 파악하고 개선할 수 있는 바탕을 마련해야 한다는 설명이다.

그는 ‘1인 1에이전트’ 도입을 제시하며 ‘나의 AI’에서 ‘우리의 AI’로의 진화를 강조했다.

최 회장은 “개인적으로 쓰는 AI를 넘어서 우리가 하는 일을 조직 전체의 성과로 이어줄, 정말로 ‘우리의 일’을 도와주는 AI가 필요하다”며 “나 역시 에이전트를 수도 없이 만들어 각 회사의 경영진·구성원과 함께 소통에 나설 것”이라고 밝혔다.

최 회장은 AX의 본질을 ‘운영 개선(O/I)’으로 정의했다.

그는 “수많은 난제를 돌파하고 미래 기회에 대응할 힘은 O/I 능력에서 나오는 만큼, AX 기반의 O/I를 통해 기본기와 실행력을 탄탄히 해야 한다”고 주문했다.

이번 포럼에서는 글로벌 AI 산업 전망과 SK그룹의 경쟁력 진단도 함께 이뤄졌다.

최 회장은 “AI 시대에 필요한 메모리부터 데이터센터 인프라, 이를 뒷받침할 에너지, 전기화 능력을 풀스택(full stack)으로 갖춘 기업은 드물다”며 “SK의 사업영역들은 AI 시대를 열어가는 데 필요한 것들을 갖추고 있다”고 평가했다.

그는 이어 “지금 전속력으로 전방위적인 AX를 실행하지 않는다면 우리가 맞이한 절호의 기회는 다시 쉽게 오지 않을 것”이라며 경영진을 향해 위기의식을 가질 것을 강조했다.

한편 올해 포럼에서는 AI를 활용한 가상 패널 에이전트들의 활약이 돋보였다. ‘스카이’로 명명된 AI 에이전트가 경영진의 논의 내용을 실시간 요약 발표했고, 패널 토의에는 컨설턴트·임원·50대 구성원으로 구성된 AI 패널이 현업 구성원들과 실시간으로 함께 참여했다.

SK그룹 관계자는 “이번 포럼은 경영진의 전략적 비전과 전사 구성원들의 자발적인 실행 의지가 한데 모여 그룹의 AX 방향성을 정립한 뜻깊은 자리”라며 “논의 내용을 바탕으로 경영진과 구성원이 함께 AI 대전환을 가속해 나갈 것”이라고 말했다.