공천 좌절 아픔 속에서도 현장 누비며 구민 위한 행정 지속...입시 특강·정원축제·장애인 쉼터 개소 등 임기 막바지까지 분주한 행보

[헤럴드경제=박종일 선임기자] “꺾여도 결코 꺾이지 않는다.”

6·3 지방선거를 앞두고 당내 공천 과정에서 예상치 못한 좌절을 겪었던 최호권 영등포구청장이 임기 마지막 순간까지 흔들림 없는 행정 행보를 이어가고 있어 눈길을 끈다.

정치적 상황만 놓고 보면 누구보다 허탈할 수 있는 처지다. 당초 지방선거 후보 경선 대상자로 거론됐으나 최종 공천 과정에서 뜻을 이루지 못했다. 그러나 최 구청장은 이후에도 구정 현장을 떠나지 않고 주민 곁을 지키며 맡은 업무를 묵묵히 수행하고 있다.

영등포구의 한 주민은 “보통 사람 같으면 힘이 빠질 법도 한데 마지막까지 현장을 챙기는 모습을 보며 진정한 행정가라는 생각이 들었다”며 “꺾여도 꺾이지 않는 ‘불굴의 구청장’이라는 말이 떠올랐다”고 말했다.

또 “향후 또 다른 문이 열리지 않겠느냐”며 정치적 행보에 기대를 걸기도 했다.

실제 최 구청장의 최근 행보를 보면 임기 종료를 앞둔 단체장이라고 보기 어려울 정도다.

13일 오전에는 여의도 브라이튼 도서관에서 열린 ‘2027학년도 대입 합격 전략 특강’에 참석했다.

이번 특강은 수험생과 학부모들에게 변화하는 입시제도에 대한 정확한 정보를 제공하고 맞춤형 진학 전략 수립을 돕기 위해 마련됐다.

최 구청장은 “정확한 입시 정보를 바탕으로 학생과 학부모가 함께 미래를 차근차근 준비할 수 있도록 이번 자리를 마련했다”며 “이번 교육이 학생들의 성공적인 진학을 위한 든든한 디딤돌이 되길 기대한다”고 말했다.

이에 앞서 12일에는 영등포공원에서 열린 제3회 영등포 정원축제 ‘정원소풍’ 개막식에 참석해 구민들과 만났다.

올해로 3회를 맞은 정원축제는 14일까지 이어지며 소풍운동회, 서울형 키즈카페, 정원 속 도서관, 문화공연 등 다양한 프로그램으로 꾸며졌다.

최 구청장은 “구민들이 바쁜 일상에서 벗어나 정원의 정취를 즐기고 소풍 같은 여유를 누리시길 바란다”며 “가족과 함께 특별한 추억을 만들길 기대한다”고 말했다.

최근에는 밤섬을 찾아 직접 낫을 들고 생태계 교란 식물 제거 작업에 참여하기도 했다. 한낮 뙤약볕 아래에서 작업복 차림으로 구슬땀을 흘리는 모습은 주민들 사이에서 화제가 됐다.

또 지난 8일에는 장애인의 사회참여 확대와 보호자 휴식 지원을 위한 장애인 쉼터를 도림동에 새롭게 조성했다.

연면적 260㎡ 규모의 2층 시설에는 스크린파크골프장과 다목적 프로그램실, 휴게공간 등이 마련돼 장애인들의 여가와 소통 공간으로 활용될 예정이다.

지난 5일에는 당산근린공원 중앙광장에서 열린 제31회 세계 환경의 날 기념행사에도 참석해 탄소중립과 환경보호 실천의 중요성을 강조했다.

이처럼 최 구청장의 행보는 선거 결과와 무관하게 마지막까지 현장을 챙기는 데 초점이 맞춰져 있다.

그의 구정 철학의 중심에는 늘 ‘주민’이 있었다.

최 구청장은 임기 내내 주민들에게 직접 명함을 건네며 구청장과 바로 연결되는 카카오톡 QR코드를 안내했다. 주민들은 생활 속 불편과 건의사항을 언제든 전달할 수 있었고, 그는 가능한 한 직접 답변하려고 노력했다.

“주민과 직접 이야기해야 문제를 정확히 알 수 있습니다.”

그가 수차례 강조해 온 말이다.

최 구청장이 추구한 지방자치는 거창한 정치가 아니었다. 주민의 목소리를 듣고, 문제를 해결하고, 그 결과를 다시 주민에게 설명하는 생활행정에 가까웠다.

그래서인지 지역에서는 그를 정치인보다는 행정가에 가깝다고 평가하는 목소리가 적지 않다.

영등포구의 한 관계자는 “최 구청장은 표정과 말투는 부드럽지만 업무 추진력과 책임감은 매우 강한 사람”이라며 “어려운 상황에서도 흔들리지 않고 자신의 역할을 다하는 모습이 인상적이었다”고 말했다.

좋은 정치는 선거를 통해 평가받지만 좋은 행정은 주민들의 기억 속에 남는다.

임기 종료를 앞둔 지금, 최호권 구청장이 보여주고 있는 마지막 행정은 선거 결과와 별개로 주민들에게 또 다른 평가를 받고 있다. 정치적 좌절 속에서도 끝까지 현장을 지킨 그의 집념과 책임감이 영등포 주민들의 기억 속에 어떤 모습으로 남게 될지 주목된다.