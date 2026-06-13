[헤럴드경제=박종일 선임기자]최호권 영등포구청장이 6월 13일 오전 여의도 브라이튼 도서관에서 열린 ‘2027학년도 대입 합격 전략 특강’에 참석했다.

‘2027학년도 대입 합격 전략 특강’은 지역 내 수험생 및 학부모들을 대상으로 대입 입시제도에 대한 최신 정보 제공과 맞춤형 대입 전략 수립을 지원하기 위해 마련됐다.

이번 특강은 윤윤구 EBSi 입시 대표 강사가 강의자로 나서 지역 내 수험생 및 학부모를 대상으로 성공적인 대입을 위한 노하우를 전달했다.

강의는 ▷2027학년도 대입전형 및 수시 모집요강 분석 ▷6월 모의평가 결과를 활용한 대입 전략 등 수험생에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 유익한 내용을 중심으로 진행됐다.

최호권 영등포구청장은 “정확한 입시 정보를 바탕으로 학생과 학부모가 함께 미래를 차근차근 준비할 수 있도록 이번 자리를 마련했다”며 “이번 교육이 우리 학생들의 성공적인 진학의 든든한 디딤돌이 되길 기대한다”고 전했다.