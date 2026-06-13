“전자 서명 준비…내부 실무급 회담 개최”

[헤럴드경제=손미정 기자] 미국과 이란의 종전 협상이 임박했다는 소식이 이어지는 가운데, 협상을 중재하고 있는 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리가 24시간 내 최종 합의 가능성을 언급했다.

샤리프 총리는 13일(현지시간) 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “우리는 평화협정에 어느 때보다도 접근했다”면서 “향후 24시간 내 최종 합의가 이뤄질 것으로 예상된다”고 밝혔다.

그는 “합의문 전자 서명을 곧바로 진행할 준비를 하고 있다”면서 “다음 주에는 실무급 회담을 개최할 준비를 하고 있다”고도 덧붙였다.

협상 타결에 이르기까지 양국의 노력과 관련국의 지원에 대한 감사 인사도 이어졌다.

샤리프 총리는 “미국과 이란이 협상 과정에서 보여준 지속적인 노력에 감사드리며, 역내 형제 국가들의 지원에도 진심으로 감사를 표한다”면서 “우리는 이 역사적인 평화협정이 영구적인 평화를 위한 튼튼한 토대가 될 것이라고 확신한다”고 강조했다.