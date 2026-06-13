“명백한 주권침해…영원한 적대 현실 입증”

[헤럴득여제=손미정 기자] 북한이 최근 한국·유럽연합(EU) 정상회담 공동성명에 대해 “한국의 집권자가 평화의 가면을 내던졌다”며 비난의 목소리를 높였다.

13일 외무성은 ‘10국 대변인’ 명의 담화를 통해 한국과 EU의 공동성명을 겨냥,“서울 위정자들이 그 무슨 말과 행동을 하든 그것은 우리에 대한 도전이며 한국을 철저한 적대국으로 다뤄나가려는 우리의 대적원칙은 불변하다”고 밝혔다.

10국은 북한이 남북관계를 ‘적대적 두 국가 관계’로 선언한 후 외교·대외업무를 담당하는 외무성 산하에 신설해 대남 업무를 맡긴 조직이다.

앞서 이재명 대통령은 지난 10일 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장, 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 브뤼셀에서 정상회담을 마친 후 공동 성명을 채택했다.

성명에는 “러시아의 우크라이나에 대한 침략전쟁 지속을 가능하게 하는 제삼자의 지원, 특히 북한의 지원을 규탄한다. 특히 러시아-북한 간 불법적 군사협력을 강력히 규탄한다”, “북한은 핵확산금지조약(NPT) 상 핵보유국으로 결코 인정되지 않을 것이며 그와 관련한 어떤 특별 지위도 가질 수 없을 것” 등의 내용이 담겼다.

이에 대변인은 공동성명에 북한을 핵보유국으로 인정하지, 않고 북러 간 군사협력을 규탄하는 내용이 들어간 점을 언급하며 “이는 우리 국가에 대한 명백한 주권침해, 엄중한 적대행위로서 지금껏 입 닳도록 떠들어 온 ‘체제존중’, ‘적대행위 불추구’와 같은 위장간판을 스스로 내팽개친 것이나 다름없다”면서 “한국의 집권자가 거치장스럽게 쓰고 있던 ‘평화’의 가면을 내던졌다”고 주장했다.

그러면서 “한국 집권자는 이번 대결 선언으로 조한(북남) 사이에 평화공존은 있을 수 없으며 영원히 적대적인 두 국가 관계일 수밖에 없다는 현실을 입증했다”며 “한국 집권자가 특유의 ‘솔직함’을 발휘한 것은 앞으로 ‘평화선언’이니, ‘평화적인 두 국가론’이니 하는 기만극도 더 이상 벌릴 체면이 없어졌다는 것을 보여준다”고 밝혔다.

이어 대변인은 “우리 국가에 대한 적대를 떠나 절대 존재 불가한 제1의 적대국, 조선과 아시아대륙 침략을 위한 미국의 단검이 바로 한국의 실체이고 숙명”이라고 주장하며 “미국이 애용하는 그 ‘단검’이 ‘평화’라는 비단 보자기를 찢고 비어져나온 것은 필연적 귀결”이라고 비판했다.