호텔에서 체코전 축하 케이크 받아

[헤럴드경제(로마)=서영상 기자] 이탈리아를 국빈방문 중인 이재명 대통령이 12일(현지시간) 로마 한 호텔에서 대한민국 국가대표팀의 북중미 월드컵 1차전 체코전 승리를 축하하는 깜짝 선물을 받았다.

청와대 고위 관계자는 이날 기자들을 만나 “(한-이탈리아 비즈니스 라운드테이블) 사후 환담회를 하는데 호텔에서 케이크를 하나 받았다”면서 “(한국이) 2 대 1로 축구 이겼다고 그 호텔에서 만들어놨던데, 되게 기분이 좋았다”고 말했다.

케이크에는 ‘한국 2 : 체코 1’와 함께 ‘축하합니다. 대통령님(Congraturation Mr. President)는 손글씨가 눈에 띄었다.

앞서 한국은 이날 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 체코와의 1차전에서 2-1로 승리했다.

당시 이 대통령은 한국의 승전보 소식을 듣고 SNS에 “자랑스러운 태극전사 여러분, 감독님과 코칭 스태프에 뜨거운 박수를 보낸다”며 선수들을 격려했다.

그러면서 “우리 축구 국가대표팀이 2026 북중미 월드컵 첫 경기에서 체코를 상대로 값진 승리를 거두었다”면서 “역전 골이 터지는 순간 온 나라가 함께 환호하며 하나가 됐다”고 말했다.