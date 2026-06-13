“이번 성명으로 북한·러시아 관계에 새로 부담되진 않을 것” 美·이란 종전 양해각서엔 “양측, 합의로 접근하는 듯한 동향”

[헤럴드경제=정윤희 기자] 청와대 관계자는 13일(현지시간) 한국과 유럽연합(EU)이 최근 채택한 공동성명에서 북한과 러시아의 군사협력을 비판한 것과 관련해 “그동안의 한국 정부 입장에서 더 나아간 것은 아니다”고 말했다.

앞서 이재명 대통령과 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장, 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 지난 10일 브뤼셀에서 정상회담을 한 뒤 “러시아-북한 간 불법적 군사협력을 강력히 규탄한다”, “북한은 핵확산금지조약(NPT) 상 핵보유국으로 결코 인정되지 않을 것” 등의 문구가 담긴 공동성명을 채택했다.

이재명 대통령의 유럽 순방에 동행한 이 관계자는 이날 기자들과 만나 “러시아와 북한의 군사 협력에 대한 입장이나, 북한 인권에 대한 입장 등은 이미 한국 정부가 밝힌 입장을 그대로 성명에 표현한 것뿐”이라며 “북핵에 대해서도 마찬가지다. 새로운 내용은 없다”고 설명했다.

그러면서 “EU가 조금 더 강경한 의견들을 갖고 있긴 하지만, 성명에 반영된 것은 지금까지 우리가 취해온 입장”이라고 덧붙였다.

그는 또, “혹자는 우리가 (공동 성명에서) 북핵 문제에 대해 강경한 원칙을 밝히면서 한반도 긴장 완화를 언급하는 것은 상충하는 일 아니냐고 하지만 그렇지 않다”며 “비핵화와 평화 정착은 동시적인 목표”라고 설명했다. 이어 “(이번 성명이) 러시아나 북한과의 관계에 있어 새롭게 부담이 되리라고 보지는 않는다”고 했다.

미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 서명이 가까워졌다는 관측이 나오는 것에 대해서는 “정교한 정보는 갖고 있지 않다”면서도 “휴전(종전) 합의 쪽으로 접근해가는 듯한 동향이 있다. 양측 모두 휴전을 향해 접근해 나가고 있는 정황을 느끼고 있다”고 설명했다.

그러면서 “서로 문안을 두고 마지막 조율 작업을 하는 것 같다”며 “(협의 중인 조항은) 우리의 기존 예측과 크게 다르지 않다. 핵 문제, 농축 우라늄 처리 문제, 호르무즈 해협 문제 등이 망라된 것 같다”고 전했다.

조만간 이 대통령 주요 7개국(G7) 참석차 프랑스를 방문할 예정인 가운데, 이를 계기로 한미 정상회담이 이뤄질 수 있느냐는 질문에는 “기회가 닿으면 대화가 이뤄질 수 있겠으나, 지금 성사 가능성을 말씀드리기는 어렵다”며 말을 아꼈다.