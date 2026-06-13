엔진 80% 부식, 66%선 균열

[헤럴드경제=정윤희 기자] 육군의 국산 소형무장헬기(LAH) ‘미르온’에서 최근 엔진 결함이 확인돼 비행이 중단된 것으로 나타났다.

13일 연합뉴스와 국회 국방위원회 소속 강선영 국민의힘 의원실 등에 따르면 한화에어로스페이스가 조립해 납품한 미르온 헬기 엔진 57대 중 47대에서 부식이 발견됐다. 57대 중 38대에서는 균열이 확인됐다.

해당 엔진이 장착돼 전력화된 항공기는 15대로 육군 항공학교에 배치돼 있는데, 조사 결과 거의 모든 기체에서 엔진 부식 및 균열이 발견된 것으로 전해졌다.

방위사업청은 지난 4월 엔진 이상 문제를 확인하고, 전력화된 항공기에 대해서는 지난달 비행 중단 조처를 한 것으로 알려졌다.

미르온 엔진은 프랑스 업체 사프란이 원 기술을 가지고 있고 한화에어로스페이스가 조립해 납품한다.

결함은 엔진 내부의 공기 흐름을 안정화하는 부품인 ‘디퓨저’에서 발생했는데, 조립 과정에서 원제작사인 사프란이 제시하는 공정을 따르지 않은 것이 원인일 가능성이 거론된다.

미르온은 노후화한 500MD와 코브라(AH-1S) 공격 헬기를 대체하기 위해 도입되는 국산 헬기로 국산 공대지 유도탄 ‘천검’ 등 무장을 탑재한다. 군은 2031년까지 160여대를 전력화한다는 계획이다.

엔진 납품 차질 및 비행 중단이 장기화하면 전력화 일정에도 지장이 생길 수 있다는 우려가 나온다. 당장 육군 항공학교에서 이뤄져야 할 조종사 양성 교육에도 차질이 예상된다.

방사청은 “관계기관 및 업체와 긴밀히 협력해 결함복구와 후속조치를 신속하게 추진함으로써 전력화 일정에 미치는 영향을 최소화할 계획”이라며 “이번 사례를 계기로 품질관리 체계를 전반적으로 점검하고 보완하겠다”고 밝혔다.