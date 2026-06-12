[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]DGIST는 지난 11일 대구스케일업허브(DASH)에서 ‘국가전략 및 교통인프라 연계 대구·경북 UAM 미래항공 포럼’을 개최했다.

이번 행사는 DGIST가 주최하고 DGIST UAM사업단·ICT연구본부, 대구연구개발특구본부, 대구테크노파크가 공동 주관했다.

대구시, 스마트드론기술센터(경북대 iACT), 지능형자동차부품진흥원은 후원기관으로 참여했다.

이날 포럼에서는 정부의 K-UAM 상용화 정책 방향에 발맞춰 대구·경북의 교통·산업 여건을 기반으로 한 미래항공 발전 전략이 중점적으로 논의됐다. 특히 대구경북신공항, 대구산업선, 광역철도, 산업단지 등 지역 핵심 인프라를 UAM과 연계하는 방안이 집중적으로 다뤄졌다.

포럼은 총 3개 세션으로 진행됐다.

박지호 DGIST UAM사업단장은 “이번 포럼은 대구·경북 UAM 사업이 거시적 정책 구상을 넘어 지역 교통망, 산업 인프라, 실증 기반과 직접 연결되는 구체적인 실행 방향을 논의한 뜻깊은 자리였다“고 말했다.