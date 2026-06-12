토요일 낮 26∼32도 예상 일요일에도 25∼31도

[헤럴드경제=손인규 기자] 이번 주말은 전국적으로 낮 기온이 30도 안팎까지 오르면서 다소 더운 날씨가 이어지겠다. 자외선도 강하고 오존 지수도 높아 외출 시 주의가 필요하다.

12일 기상청에 따르면 13일 토요일에는 아침 최저 13∼19도, 낮 최고 26∼32도로 예상되며 일요일인 14일은 아침 최저가 14∼20도, 낮 최고가 25∼31도이겠다.

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 ▷서울 17~31도 ▷인천 17~29도 ▷대전 15~31도 ▷광주 17~30도 ▷대구 17~32도 ▷울산 17~29도 ▷부산 19~27도다.

13일과 14일 모두 한낮 자외선 지수는 대부분 지역에서 ‘높음’에서 ‘매우 높음’ 수준이 예상된다. 오존 농도는 13일에 제주를 제외한 전국, 14일에는 수도권·강원영서·충북·충남·호남·경북·경남에서 ‘나쁨’ 수준으로 높겠다.

다만 13일 오후부터 저녁 사이에는 전라내륙에 5∼20㎜, 14일 오후에서 저녁까지 중부지방·전북·전남북부·경상서부내륙에 5∼30㎜ 정도의 소나기가 오겠다. 특히 14일에는 대기가 불안정해 우박이 떨어지는 곳도 있겠다.