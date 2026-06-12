鄭 ‘보완수사권 완전 폐지’ 페이스북 메시지 이주희 “충분히 소통 안돼…원내지도부 숙의할 것”

[헤럴드경제=주소현 기자] 강준현 더불어민주당 수석대변인은 12일 정청래 대표 공개 사퇴 압박에 “(정 대표가) 충분히 입장을 정리하고 표명할 때까지 기다려 주시는 게 맞을 것으로 생각된다”고 말했다.

강 수석대변인은 이날 국회에서 기자간담회를 열고 “정 대표의 거취에 대해서는 당내 다양한 의견을 경청했고 숙고 중”이라며 이같이 말했다.

이어 “이재명 대통령을 중심으로 민주당이 똘똘 뭉쳐야 한다. 이 대원칙에 당내 이견이나 혼란은 없다”며 “생각이 다를 수 있고 희망 사항이 다양할 수 있다. 얼마든지 토론과 협의를 통해서 해결책을 도출할 수 있고, 그렇게 하겠다는 게 지도부의 뜻”이라고 말했다.

그러면서 강 수석대변인은 “단지 차이가 있다는 것 때문에 그걸 분열이라 단정하고 갈등이 있는 것처럼 하는 건 과도한 규정”이라고 덧붙였다.

강 수석대변인은 ‘1인1표제’를 시·도당위원장 및 지역위원장까지 확대하는 당규 개정안이 당무위원회에서 최종 의결됐다고 전했다. 강 수석대변인은 “기존 1인1표 개정 당시 누락된 걸 보완한 것”이라며 “최고위에서 최고위원 전원이 참석해 만장일치 통과됐고, 당무위에서는 서명 의견서를 제출한 위원들 모두 동의했다”고 설명했다.

정 대표가 이날 자신의 페이스북에 ‘보완수사권 완전 폐지’라고 적은 데 관해 이주희 원내대변인은 “대표가 메시지를 낸 데 대해서는 충분히 소통이 안 된 것 같다”며 “향후 원내지도부에서 충분한 숙의가 있을 것이라고 본다”고 말했다.