K-원전 영토확장 정책금융 라운드테이블

한국수출입은행(수은)은 ‘K-원전 글로벌 영토 확장을 위한 정책금융 라운드테이블’을 개최했다고 12일 밝혔다.

11일 서울 여의도 본점에서 열린 행사에는 한국전력공사(한전), 한국수력원자력 등 원전 공기업과 두산에너빌리티, 현대건설, 삼성물산, 대우건설 등 설계·조달·시공(EPC) 및 핵심 기자재 기업, 한국원전수출산업협회 등이 참석했다.

이 자리는 인공지능(AI) 산업 성장에 따른 전력수요 급증, 이에 따른 에너지 안보 중요성 대두와 탄소중립 목표 달성에 부응하여 원전의 중요성이 부각되는 ‘원전 르네상스’를 대비하고자 마련됐다.

참석자들은 정부의 ‘K-원전 원팀 수출체계 효율화 방안’에 발맞춰, 일원화된 수출 협력 체계 안에서 수은의 ‘금융 견인차’ 역할도 논의했다. 기존 개별 공기업 중심의 분산된 수주 구조를 정부 주도의 일원화된 체제로 재편하는 작업을 말한다.

이날 행사에서 원전 기업들은 지정학적 리스크와 대규모 장기 재원 조달 등 해외 원전 프로젝트 추진 과정에서의 현장 애로사항을 전했다. 이에 수은은 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전의 성공적인 금융지원 경험을 바탕으로 맞춤형 금융 설루션을 제공하겠다고 설명했다.

향후 베트남·체코·불가리아·폴란드 등 가시화된 대형 원전 사업에 ‘K-금융 패키지’를 신속히 수립하고, 발주처 수요에 맞춘 재원 조달 방안을 선제적으로 마련할 계획이다.

수출입은행은 지난 4월 베트남 국가산업에너지공사(PVN)와 ‘베트남 원전 프로젝트 금융 협력 가능성 검토에 관한 4자 양해각서(MOU)’를 체결하고 동남아시아 원전 시장 진출을 본격화했다.

주상진 수은 프로젝트금융본부장(부행장)은 “창립 50주년을 맞은 수은은 새로운 50년의 초석으로서 국내 원전 업계가 글로벌 주역으로 도약하도록 전폭 지원하겠다”고 말했다. 서상혁 기자