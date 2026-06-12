- DGIST, 대구·경북 UAM 미래항공 포럼 성료

[헤럴드경제=구본혁 기자] ‘하늘을 나는 택시’가 상상을 넘어 현실에 성큼 다가서고 있다.

DGIST(대구경북과학기술원)는 지난 11일 대구스케일업허브에서 ‘국가전략 및 교통인프라 연계 대구·경북 UAM 미래항공 포럼’을 성황리에 개최했다고 밝혔다.

이번 포럼은 도심항공교통(UAM, Urban Air Mobility)을 국가 미래항공 전략과 지역 교통·산업 인프라 관점에서 조망하고, 대구·경북 지역에 최적화된 UAM 실증, 인프라 구축, 통합운용 및 산업 전환 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

UAM는 지상의 교통체증 없이 신속한 이동을 가능하게 한다. 차세대 미래교통혁명의 핵심으로 주목을 받고 있다. 미국과 유럽, 일본 등 주요 선진국들은 이동 속도와 시간을 획기적으로 단축시키는 UAM을 교통수단 증가에 따른 막대한 사회적비용 절감하는 열쇠로 지목하고 있다. 특히 대구·경북은 신공항 건설 및 광역 교통망, 주요 산업단지 연계 등 최적의 여건을 갖추고 있어, UAM이 지역 공공서비스 고도화와 미래항공 생태계 조성을 견인할 핵심 열쇠로 평가된다.

이날 포럼에서는 정부의 K-UAM 상용화 정책 방향에 발맞춰 대구·경북의 교통·산업 여건을 기반으로 한 미래항공 발전 전략이 중점적으로 논의됐다. 특히 대구경북신공항, 대구산업선, 광역철도, 산업단지 등 지역 핵심 인프라를 UAM과 연계하는 방안이 집중적으로 다뤄졌다.

박지호 DGIST UAM사업단장은 “이번 포럼은 대구·경북 UAM 사업이 거시적 정책 구상을 넘어 지역 교통망, 산업 인프라, 실증 기반과 직접 연결되는 구체적인 실행 방향을 논의한 뜻깊은 자리였다”며 “DGIST의 뛰어난 연구·실증 역량을 바탕으로 지역 맞춤형 공공 UAM 모델을 발굴하고 미래항공산업 생태계를 조성하는 데 적극 기여하겠다”고 강조했다.

한편 DGIST는 이번 포럼에서 도출된 결과를 바탕으로 대구시를 비롯한 관계기관, 산업계, 연구기관과의 협력 체계를 더욱 공고히 할 계획이다. AI, 자율주행, 로봇, 센서, 통신, 데이터 등 첨단 모빌리티 기술을 융합해 UAM 실증 노선 개발, 버티포트 인프라 구축, 통합운용 및 관제 기술 고도화 등 후속 과제를 발 빠르게 추진해 나갈 예정이다.