부모님·자녀 초청해 스마트캠퍼스 체험

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대엘리베이터가 임직원 가족을 초청해 일터를 소개하는 ‘2026 H-패밀리 데이’를 개최했다고 12일 밝혔다.

행사는 지난 11일에 이어 오는 18일 충주 스마트캠퍼스에서 진행된다. 1차 행사는 부모님, 2차 행사는 자녀를 대상으로 마련됐으며, 사전 신청자 가운데 추첨을 통해 총 18가족이 초청됐다.

이번 행사의 주제는 ‘가족과 함께 만나는 나의 일터’다. 부모님을 대상으로 열린 1차 행사에서는 사내 장애인 직원들로 구성된 ‘오르락합창단’의 환영 공연을 시작으로 다양한 체험 프로그램이 진행됐다.

참가자들은 약 80% 자동화율을 갖춘 첨단 제조공장 투어와 세계 최고 속도 엘리베이터 탑승 체험, 쇼룸 관람 등을 통해 자녀가 근무하는 스마트캠퍼스를 둘러보며 직장 생활을 간접 체험했다.

행사에서는 가족 간 감사의 마음을 전하는 시간도 마련됐다. 감사카드 작성에 이어 직원들이 부모님에게 전하는 영상 메시지가 상영됐다.

오는 18일 열리는 자녀 초청 행사에서는 ‘체험·흥미·공감’을 주제로 어린이 눈높이에 맞춘 프로그램이 운영된다. 현대엘리베이터는 부모님에게 감사패를, 자녀에게는 명예사원증을 전달하며 가족들의 성원에 감사의 뜻을 전할 예정이다.

현대엘리베이터 관계자는 “가족의 이해와 지지가 직원의 안정과 자긍심의 출발점이 될 것”이라며 “일하기 좋은 기업문화 정착을 위해 더욱 다양한 프로그램을 마련해 나가겠다”고 말했다.

한편, 현대엘리베이터는 지난 4월 ‘컴플라이언스(법규 준수 문화)의 실천 및 사회적 책임’을 주제로 ‘2026 컴플라이언스 슬로건 공모전’을 진행하는 등 건강한 기업문화를 조성하기 위해 다양한 활동을 이어가고 있다.