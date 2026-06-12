고객 경험 중심 체계적 운영 전략 성과 인정 글로벌 판매·서비스 네트워크 지속 확대

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)는 유통 계열사 ‘작스 타이어즈 앤 오토(이하 작스 타이어즈)’가 지난 5월 호주 멜버른에서 열린 ‘2026 호주 자동차 애프터마켓 우수 기업 시상식’에서 ‘자동차 정비 프랜차이즈 부문’ 대상을 수상했다고 12일 밝혔다.

‘호주 자동차 애프터마켓 우수 기업 시상식’은 호주 자동차 애프터마켓 산업의 혁신과 발전에 이바지한 기업의 뛰어난 성과를 기념하는 권위 있는 시상식이다. 호주 최대 규모의 자동차 애프터마켓 박람회인 ‘AAA 엑스포’의 핵심 프로그램 중 하나로 개최되며, 올해 행사에는 400여 개 글로벌 브랜드와 1만5000여 명의 관람객이 참여했다.

작스 타이어즈 관계자는 “호주 전역의 프랜차이즈 네트워크를 기반으로 디지털 혁신과 고객 중심 운영 체계를 구축하며 브랜드 경쟁력을 인정받아 ‘자동차 정비 프랜차이즈 부문’ 대상을 차지했다”며 “특히, 기존 ‘타이어 판매 중심의 사업 모델’을 ‘모빌리티 서비스 플랫폼’으로 확장하여 구축한 점이 높은 평가를 받았다”고 설명했다.

한편, 한국타이어가 지난 2017년 인수한 작스 타이어즈는 현재 호주 전역에서 90여 개의 프랜차이즈 매장을 운영 중이다.