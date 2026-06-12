[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 12일 0시 46분께 광주 동구 계림동 서방사거리 인근 도로에서 땅 꺼짐(싱크홀)이 발생했다.
깊이 1.5ｍ·직경 1ｍ인 싱크홀로 인한 인명·재산 피해는 없었다. 하지만 복구 작업을 위해 일부 차로의 통행이 제한되면서 출근길 정체가 발생했다.
광주시종합건설본부는 도로 아래 매립한 상수도관에서 누수가 발생했고, 이에 따라 싱크홀이 발생한 것으로 보고 보수 작업 중이다.
sij@heraldcorp.com
입력 2026-06-12 09:25:12
[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 12일 0시 46분께 광주 동구 계림동 서방사거리 인근 도로에서 땅 꺼짐(싱크홀)이 발생했다.
깊이 1.5ｍ·직경 1ｍ인 싱크홀로 인한 인명·재산 피해는 없었다. 하지만 복구 작업을 위해 일부 차로의 통행이 제한되면서 출근길 정체가 발생했다.
광주시종합건설본부는 도로 아래 매립한 상수도관에서 누수가 발생했고, 이에 따라 싱크홀이 발생한 것으로 보고 보수 작업 중이다.
[영상] “땅만 218평인데 3억대?” 가평 2층집 급락, 왜? [부동산360]
[헤럴드경제=홍승희 기자] 경기도 가평군에 근린생활시설과 주택이 결합된 한 건물이 경매로 나와 이목을 끌고 있다. 한옥 기와를 가지고 있는 해당 물건은 수익형 부동산과 실거주를 함께 누릴 수 있다는 점이 특징이다. 12일 경·공매 데이터 전문기업 지지옥션에 따르면 서울용산에서 차로 약 1시간 30분 남짓 떨어진 경기도 가평군 가평읍 하색리에 총 721㎡,
음주운전만 무려 5번!…‘윤창호법 1호 연예인’ 손승원, 징역 1년 법정구속
[헤럴드경제=장연주 기자] 연예인 최초로 ‘윤창호법’ 적용을 받아 실형을 선고받았던 배우 손승원 씨가 5번째 음주운전으로 1심에서 징역 1년의 실형을 선고받고 법정 구속됐다. 그는 수차례 음주운전으로 실형을 선고 받았지만, 또 음주운전을 했으며 그 과정에서 증거 인멸까지 시도한 것으로 드러났다. 서울서부지법 형사5단독 김형석 부장판사는 11일 도로교통법상 음주운전 등 혐의로 기소된 손씨에게 징역 1년을 선고했다. 또 손씨를 도와 증거를 은닉한 혐의로 함께 기소된 손씨의 여자친구 김모(30)씨에게는 벌금 150만원의 선고유예 판결을 했다. 손씨는 지난해 11월 혈중알코올농도 0.165%의 만취 상태로 약 2분 간 강변북로를 역주행하다 현행범으로 체포된 뒤 적발돼 지난 2월 기소됐다. 그가 음주운전으로 적발된 것은 이번이 다섯번째였다. 특히 적발 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 수치(0.08% 이상)를 두배 이상 넘겼다. 더욱이 손승원은 경찰 조사에서 “대리기사가 차를 버리고 갔다”고
“삼전 35만원에 샀다” “하이닉스 230만원이다” 공포의 월요일이 온다…개미들 ‘초긴장’
[헤럴드경제=박영훈 기자] “삼성전자 35만원, 어떻게 해야 할 지 걱정이다” (투자자) “하이닉스 300만원은 간다고 해서 230만원에 샀는데” (투자자) 반도체를 중심으로 미 증시가 폭락하면서 투자자들이 초긴장 상태다. 반도체주가 투매에 가까운 매도세를 맞으며 나스닥지수가 1년여 만에 가장 큰 폭으로 급락했다. 이러다간 삼성전자, SK하이닉스 주가도 ‘30만원-200만원’이 무너질 수 있다는 우려가 커지고 있다. 투매가 투매로 이어지며 삼성전자, SK하이닉스에 눌려 못 오른 다른 종목들까지 동반 폭락할 우려도 제기된다. 무엇보다 반도체의 거침없는 상승세만 믿고 고점에서 산 투자자들은 매우 난감한 상황에 몰렸다. 지난 5일 삼성전자는 6.40% 하락한 32만9000원, SK하이닉스는 9.92% 하락 207만원에 마감했다. 월요일이 더 큰 문제다. 증시를 이끌어온 반도체 랠리가 거센 조정에 직면했기 때문이다. 5일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 S&P500지수는 전 거래일 대비 2.6
[영상] “114평인데 4억대라고?” 13억 하던 광주 2층집 급락 이유는 [부동산360]
경기 광주시 신현동에 위치한 114평 규모 단독주택이 세 차례 유찰을 거치면서 최저매각가격은 감정가의 34% 수준인 4억5557만원까지 낮아졌는데, 감정평가 당시 토지 감정가만 10억2921만원이었다는 점을 고려하면 가격 부담은 상당히 낮아진 셈이다.