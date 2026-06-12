[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 12일 0시 46분께 광주 동구 계림동 서방사거리 인근 도로에서 땅 꺼짐(싱크홀)이 발생했다.

깊이 1.5ｍ·직경 1ｍ인 싱크홀로 인한 인명·재산 피해는 없었다. 하지만 복구 작업을 위해 일부 차로의 통행이 제한되면서 출근길 정체가 발생했다.

광주시종합건설본부는 도로 아래 매립한 상수도관에서 누수가 발생했고, 이에 따라 싱크홀이 발생한 것으로 보고 보수 작업 중이다.