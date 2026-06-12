국토부, 공모 통해 ‘거점형 스마트도시 조성사업’ 대상 선정 ‘스마트도시 특화단지 조성사업’ 대상엔 부산시와 경기 성남시

[헤럴드경제=소민호 기자] 카셰어링과 주차로봇 등 스마트 모빌리티 체계를 구축할 ‘거점형 스마트도시 조성사업’으로 수원시가 선정됐다. 또 ‘스마트도시 특화단지 조성사업’ 대상 도시로는 부산시와 경기도 성남시가 각각 선정됐다.

국토교통부는 ‘2026년 스마트도시 조성사업’ 공모를 통해 이들 도시를 선정했다고 12일 밝혔다. 스마트도시 조성사업은 인공지능과 스마트기술을 활용해 스마트도시 산업 활성화를 지원하는 3개년 사업으로 지난 3월 공모에 들어간 바 있다.

거점형으로 선정된 수원시는 피지컬 AI 기반의 시민 체감형 스마트도시 서비스를 구축하고 기업 실증을 지원, 데이터 기반의 도시혁신을 추진한다는 계획이다. 나아가 민관협력 거버넌스와 AI 산업 생태계를 조성, 지속가능한 ‘수원형 스마트 성장 모델’을 구현해 나간다.

카셰어링과 주차로봇 등을 통해 스마트 모빌리티 체계를 구축하고 로봇배송, 순찰로봇 등 생활편의 및 안전.재난 대응체계를 강화하며 디지털 취약계층을 대상으로 찾아가는 리터러시 교육 등을 지원하는 내용도 담겨 있다.

수원시에는 향후 3년간 최대 국비 160억원을 지원하게 된다.

스마트도시 특화단지 조성사업으로는 도시데이터를 활용해 AI 기반 도시관리 운영 및 기업의 도시공간 실증을 지원하는 산업육성형 AX 실증도시를 목표로 내세운 부산광역시가 선정됐다. 부산시는 해운대구 센텀시티 일원을 개방형 AI 도시실증 플랫폼으로 조성한다는 구상이다.

AI 에이전트 도시 통합관제, 로봇망 기반 지능형 안전관제 등을 통해 도시운영을 효율화하고, 도시에서 수집된 다양한 데이터를 비식별화·구조화해 기업이 서비스 개발·실증에 활용할 수 있게 지원한다.

경기도 성남시는 의료검증 기반의 고령자 건강관리 지원 모델을 구축하고 미래 모빌리티로 판교테크노밸리와 분당서울대병원 일원을 라이프모빌리티 특화단지로 조성할 계획이다.

부산과 성남에는 3년간 각 80억원의 국비 지원이 이뤄진다.

국토부는 아울러 ‘2026년 스마트도시 데이터허브 시범솔루션 발굴사업’ 공모에서는 경상남도와 충남 태안군을 선정했다. 이들 두 곳에는 1년간 국비 10억을 지원한다.

경남도는 관광객 이동과 체류를 데이터로 연결, 생활인구 확대와 지역경제 활성화를 실현하는 광역 공동활용 플랫폼 ‘경남 모두다’를 구축할 계획이다. 태안군은 데이터허브 기반 AI 연안 안전관리 체계를 구축, 전국 확산형 해양안전 스마트 운영지원 솔루션 ‘태안 안심해’를 개발한다.

이기봉 국토부 도시정책관은 “공모 단계의 사업 계획서가 최종 완성본은 아닌 만큼, 앞으로 지역에 맞는 구체적인 설계와 운영 모델을 다듬어 가는 과정이 더욱 중요하다”며 “ 지방정부가 주도적으로 내실 있는 운영체계를 세워갈 수 있도록 정부가 상시 소통하고 지원할 예정”이라고 말했다.