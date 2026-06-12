“이란과 훌륭한 합의…서명식에 밴스 부통령 참석” 종전 합의 직후“호르무즈 해협 개방될 것” “이란 결코 핵무기 구매하거나 개발하지 않을 것”

[헤럴드경제=도현정 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 이란과의 종전 협상이 최종 문서 조율 단계에 이르렀다며, 이번 주말 유럽에서 서명하는 것으로 마무리 될 수 있다고 전했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 “우리는 방금 이란과의 전쟁에 관한 훌륭한 합의(great settlement)를 했다. 문서 최종조율 단계만 남았다”며 “앞으로 며칠 내로 마무리될 것이며, 아마 유럽에서 서명식이 열릴 것”이라고 말했다. 트럼프 대통령은 서명식에 대해 “나는 참석하지 못하겠지만 JD 밴스 부통령이 참석할 것”이라고 덧붙였다.

그는 이란과의 종전 합의에 대해 이스라엘, 카타르, 아랍에미리트, 사우디아라비아, 바레인, 쿠웨이트 등 이란 주변 국가 정상들과 대화를 했다고 전했다. 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령과도 대화할 예정이라고 말했다.

트럼프 대통령은 “(종전 합의 문서에) 서명하는 즉시 호르무즈 해협이 개방될 것”이라고 강조했다. 그는 “가장 중요하게도 우리는 이란이 결코 핵무기를 보유하지 않기로 하는 합의를 했다”며 “이는 이(합의)를 끌어내기 위해 우리가 겪어야 했던 것의 궁극적 목적이었다. 따라서 이는 매우 큰 성과”라고 주장했다.

트럼프 대통령은 이란이 어떠한 방식이나 형태로도 핵무기를 구매하거나 개발하지 않을 것이라고 재차 강조했다. 이어 “지켜보자. 아주 잘 마무리돼야 하며, 매우 빨리 마무리돼야 한다”며 “그들(이란)도 다른 모든 이들처럼 그걸 원하고 있으며, 많은 좋은 관계가 이뤄질 수 있을 것이라고 생각한다”고 말했다. 트럼프 대통령은 종전 협상안을 담은 양해각서(MOU)가 매우 강력하고 세부적일 것이라고 언급하기도 했다.

트럼프 대통령은 이전에도 수차례 이란과 합의가 임박했다고 말했는데, 현 상황이 그때와 어떻게 다르냐는 취재진의 질문에 “미군의 공격으로 큰 타격을 입은 이란이 합의를 자신(미국)보다 더 원하고 있다”고 답했다.

트럼프 대통령은 이날 포고문 서명식에서 기자들에게 종전 협상 타결 임박을 알리기 전에, 본인의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 이란과의 전격 합의를 알리는 게시글을 올렸다. 트럼프 대통령은 SNS에 이날 밤 이란에 대한 공습을 예고했다가, 이를 취소한다고 번복하면서 “이란과의 논의가 이란 최고 지도부까지 올라가 승인을 받았다는 사실에 근거해 나는 미국 대통령으로서 오늘 저녁 예정됐던 이란에 대한 공습과 폭격을 취소했다”고 올렸다.