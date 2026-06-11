[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구지역 아파트 매매가격이 2년여만에 반등한것으로 나타났다.

11일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격 동향 자료에 따르면 지난 8일 기준 대구지역 아파트 매매 가격이 전주 대비 0.01％ 올랐다.

이는 지난 2023년 11월 2주 차에 0.03％ 오른 이후 하락세로 접어들었던 아파트 매매 가격이 132주 만에 상승세로 전환한 것이다.

구·군별로는 중구와 달서구가 각각 0.11％와 0.05％로 상승했고 동구와 서구, 남구, 북구, 수성구, 달성군 등은 전주와 비교해 보합 또는 하락했다.

전셋값 상승 폭은 달성군(0.07％)이 가장 컸고 중구(0.05％)와 북·수성구(0.01％) 등 3곳이 뒤를 이었다.

나머지 구·군은 전주와 동일하거나 소폭 하락했다.

경북지역의 아파트 매매가격은 전주보다 0.03% 내렸고 전세가격은 0.02% 하락했다.

전국 아파트 매매가격과 전세가격은 전주 대비 각각 0.10%와 0.12% 상승했다.