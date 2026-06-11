공공기관 2차 이전·발전공기업 통합본사 유치 총력 사천시와 협력 강화…“진주의 제3의 기적 만들겠다”

[헤럴드경제(진주)=황상욱 기자] 6·3 지방선거에서 무소속으로 3선에 성공한 조규일 진주시장이 우주항공산업 육성과 사천시와의 상생협력을 핵심으로 하는 민선 9기 시정 비전을 제시했다.

조 시장은 11일 시청 브리핑룸에서 당선 기자회견을 열고 “이번 당선은 개인의 승리가 아닌 진주시민 모두의 승리”라며 “통합과 화합을 바탕으로 시민 중심의 시정을 펼쳐 나가겠다”고 밝혔다.

그는 선거 과정에서 경쟁했던 후보들의 우수 정책도 적극 검토해 시정에 반영하겠다며 지역 발전을 위한 협치 의지도 내비쳤다.

조 시장은 민선 9기 핵심 과제로 우주항공산업 육성을 제시했다. 진주시는 민선 8기 동안 초소형 인공위성 발사와 한국항공우주산업(KAI) 회전익 비행센터 유치 등의 성과를 거둔 데 이어 미래 항공기체 실증센터 준공, 미래형 비행체 안전성 평가 인공지능(AI) 플랫폼 구축 등 관련 사업을 본격 추진할 계획이다.

특히 우주항공청이 위치한 사천시와의 상생협력을 강조했다. 조 시장은 ▷우주항공산업 생태계를 공동으로 육성하고 ▷국도 33호선 우회도로 건설 ▷광역 쓰레기 소각장 조성 등 양 시가 안고 있는 현안 해결에도 긴밀히 협력하겠다고 밝혔다.

지역 경제 활성화를 위한 공공 기관 유치에도 행정력을 집중한다. 진주시는 경남도와 공조해 수도권 공공기관 2차 이전을 적극 추진하고, 혁신도시 내 발전공기업 통합본사 유치를 위해 한국남동발전 등과 협력체계를 강화할 방침이다.

남부내륙철도 개통에 대비한 도시 기반 확충도 추진한다. 신진주역세권 배후단지와 여객자동차터미널 개발을 통해 진주를 서부경남 교통·환승 거점도시로 육성한다는 구상이다. 특히 시청 일부 기능 이전 검토와 공영주차장 확충, 건축규제 완화 등을 통해 침체된 원도심에 활력을 불어넣겠다는 계획이다.

진주시는 이달 중 공약사업 추진 보고회를 열어 사업별 우선순위를 확정하고, 조기 추진이 가능한 사업은 오는 9월 추가경정예산에 반영할 예정이다.

조 시장은 “진주는 미래로 도약할 수 있는 중요한 전환점에 서 있다”며 “청년이 돌아오고 기업이 찾아오는 우주항공 중심도시를 만들어 시민과 함께 진주의 제3의 기적을 이루겠다”고 말했다.