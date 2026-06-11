최첨단 장비 갖춘 연면적 4만 제곱미터의 국내 최대 중입자치료센터 기존 탄소뿐 아니라 헬륨, 네온, 산소 등 멀티이온빔 도입으로 난치성 암 극복 11일(목) 착공식, 정몽준 아산재단 이사장 · 츠토무 다케우치 도시바社 대표 등 참석

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] ‘꿈의 암치료기’라 불리는 중입자치료기가 신촌세브란스병원과 서울대병원 부산 기장센터에 이어 국내 최대규모로 서울아산병원에 건립된다. 서울아산병원이 지을 예정인 중입자치료세터는 연면적 4만 제곱미터의 국내 최대 중입자치료센터가 될 전망이다.

서울아산병원은 중입자치료센터 건립을 통해 난치성 암환자에게 맞춤형 정밀의료를 실현하고 새로운 치료 기회를 제공하는 등 국내 암 치료 수준 향상에 기여할 것으로 기대된다.

서울아산병원 중입자치료센터는 2031년 가동을 목표로 연면적 39,502m2(약 11,949평)에 총 12층(지하 3층, 지상 9층) 건물로 지어진다. 국내 중입자치료센터 중 최대 규모다. 내부에는 일본 도시바社가 제작한 회전형 치료기 2대와 고정형 치료기 1대 등 최고 사양의 장비가 들어갈 예정이다. 중입자치료센터 건물은 IPARK현대산업개발이 시공하며 감리는 한미글로벌이 맡는다.

11일(목) 열린 중입자치료센터 착공식에는 정몽준 아산재단 이사장과 박성욱 아산의료원장, 박승일 서울아산병원장, 송시열 중입자추진단장 등 병원 관계자를 비롯해 서강석 송파구청장, 도시바社 츠토무 다케우치 대표, 니켄세케이社 코우 이소기미 설계부문 대표, IPARK현대산업개발 정경구 대표 등이 참석했다.

꿈의 암 치료라 불리는 중입자치료는 탄소 등 이온을 빛의 속도에 가깝게 가속한 후 중입자 빔을 암세포에 정밀 조사하는 방사선치료 방법이다. 기존 방사선치료보다 파괴력이 2~3배 높으면서도 암세포만 집중적으로 타격해 정상 조직의 손상을 최소화한다. 초기 발견이 어려운 췌장암이나 기존 치료에 내성을 가진 폐암, 육종암, 신장암, 재발암 등에 적용이 가능해 난치성 암환자들에게 새로운 희망이 될 것으로 기대된다.

서울아산병원의 중입자치료기는 기존 치료기보다 중입자 빔의 조사 범위가 넓고 선량률(단위 시간 당 방사선 양)이 높다. 이는 단시간 넓은 범위를 치료할 수 있어 환자들의 부담을 크게 줄여준다.

또한 탄소 이온뿐 아니라 헬륨, 네온, 산소 등 다양한 입자를 활용하는 멀티이온빔 장비는 정상조직의 손상은 최소화하고 내성이 강한 종양을 효과적으로 제거해 소아 종양에도 적용할 수 있을 전망이다.

서울아산병원은 CT 장비를 이용한 영상유도 시스템도 도입해 치료 중 변화하는 종양의 크기나 위치를 정확하게 반영함으로써 환자 맞춤형 치료를 실현할 예정이다.

정몽준 아산재단 이사장은 “1977년 선친이신 정주영 설립자님이 아산재단을 만드실 때와는 달리 오늘날 무의촌은 사실상 사라졌지만, 여전히 난치성 질환으로 고통 받는 환자들이 많다”면서 “새로운 치료 기회를 기다리는 난치성 암환자들에게 희망이 될 중입자 치료기 도입은 선친의 뜻을 이어가는 일이라고 생각한다”고 말했다.

박승일 서울아산병원장은 “중입자치료는 방사선치료 가운데 가장 효과가 뛰어난 치료법 중 하나로, 장기간의 공사와 대규모 투자가 필요함에도 불구하고 최고 수준의 암 치료를 위해 중입자 치료기 도입을 결정하게 됐다. 암환자들의 치료 성과를 높이는 것은 물론 서울아산병원의 글로벌 경쟁력을 한층 강화하는 중요한 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.