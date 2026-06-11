장영진(왼쪽 다섯 번째) 한국무역보험공사 사장은 “우리 기업들이 금융지원이 부족해 해외사업에 어려움을 겪지 않도록 적극 지원할 계획”이라고 밝혔다.
11일 무역보험공사에 따르면 정 사장은 지난 9일 충북 음성 소재 중견기업 ㈜삼동을 방문해 해외 현지법인 운영 관련 애로사항을 청취하고 이깉은 지원 강화 방안을 논의했다.
구리 코일 등 전력 소재 전문 제조기업인 삼동은 테네시 등 미국 내 주요 거점에 생산법인을 운영하고 있다. 최근 무역보험공사의 해외사업금융보험 지원으로 미국 현지에서 2000만달러 규모의 운전자금을 조달한 바 있다.
이이주 삼동 대표이사는 “무보 덕분에 미국 전력수요 증가에 적시에 대응할 수 있었다”며, “향후 AI 인프라 투자 확대 등 전력기기 시장 규모가 꾸준히 확대될 것으로 예상되는 만큼 적극적인 금융지원이 필요하다”고 말했다.
무역보험공사는 지난해 6월 관세 대응과 글로벌 공급망 안정화를 위해 해외 현지법인 운전자금 특별지원 프로그램을 실시하고 있다.
배문숙 기자
oskymoon@heraldcorp.com