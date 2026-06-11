[헤럴드경제=장윤우 기자] 어린 시절 어머니의 폭행에 시달리다 성인이 된 뒤 강제 정신병원 입원까지 당했다는 50대 여성의 사연이 전해졌다.

지난 10일 방송된 JTBC ‘사건반장’에서는 어머니에게 수십 년간 학대를 당했다는 여성 A 씨의 사연이 소개됐다. 언니와 남동생을 둔 삼남매 중 둘째인 A 씨는 “세월이 너무 많이 지났지만 어렸을 때 입었던 상처가 정신적으로도, 신체적으로도 너무 크다”고 털어놨다.

A 씨에 따르면 어머니는 주로 아버지가 없을 때 딸들을 폭행했다. 아버지가 있어도 때렸고 말리면 아버지까지 폭행했다. 빨랫방망이로 허벅지를 내리치는 일이 잦았고, 폭행 흔적이 드러날까 봐 딸들에게 긴 바지를 입혀 학교에 보냈다. A 씨는 “밤마다 언니 허벅지에 약을 발라줬던 기억이 난다”고 했다. 고등학교 때는 교복이 찢어질 정도로 맞아 한동안 긴팔 체육복을 입고 등교했다고도 했다.

A 씨는 유치원 또는 초등학교 1학년 때부터 맞기 시작했다고 기억했다. “너무 많이 맞아 똑바로 눕지도 못했고 온몸에 멍이 들었다”며 “잘못해서 빌어도 때렸고, 반항하거나 말대꾸를 하면 또 때렸다”고 말했다.

또한 “이름보다 욕으로 불린 기억이 더 많다”며 “엄마가 기분이 안 좋다 싶으면 삼남매가 바깥에서 한참 놀다가 술을 마시고 쓰러진 뒤에야 집에 들어갔다”고 했다.

결국 언니는 결혼과 함께 독립했고, A 씨도 도망치듯 결혼했다. 남동생은 집을 벗어나기 위해 일찍 입대해 직업군인이 됐다. 결혼 후 A 씨는 남편, 자녀와 행복한 가정을 꾸렸다. 그는 “엄마처럼 살지 않겠다고 다짐하며 아이를 키웠다”고 했다.

그러나 가족 여행 중 사고로 남편과 자녀를 한꺼번에 잃었다. 충격 속에 술에 의지하던 A 씨에게 어머니는 “그러니까 결혼하지 말라고 했지 않느냐”며 악담을 쏟아냈다.

얼마 뒤 낯선 남성 두 명과 함께 나타나 A 씨를 강제로 정신의료기관에 입원시켰다. A 씨는 “갑자기 남자 두 명이 양팔을 붙잡았고 앞에는 정신병원 차량이 서 있었다”며 “15일 동안 강제 입원 생활을 했는데 하루하루가 지옥 같았다”고 말했다.

강제 입원에는 보호의무자 2명 이상의 동의가 필요하다. 어머니는 남동생에게 “누나가 지금 제정신이 아니니 치료해야 한다”고 거짓말해 동의를 받아낸 것으로 전해졌다.

20년이 지난 지금도 A 씨는 우울증과 공황장애, 알코올 의존 증상으로 치료를 받고 있으며 정신과 약 없이는 일상생활이 어렵다고 했다.

방송에 출연한 손수호 변호사는 “실제로 그런 일이 있었다고 전제를 하고 그리고 증명할 수 있는 증거가 있다고 하더라도 너무 오래됐다”며 “형사적으로 민사적으로 소멸시효가 있고 20년이 지나 법적으로 문제 삼기는 힘든 상황”고 말했다.