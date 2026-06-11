장기임대주택·택지개발 사업 확대 영향…공공기관 부채 27조 늘어 주금공·캠코도 정책사업 재원 조달에 부채 증가…공공부문 부채 1739조원

[헤럴드경제=김용훈 기자] 지난해 공공기관 부채가 770조원에 육박하며 1년 새 27조원 넘게 증가한 것으로 나타났다. 특히 한국토지주택공사(LH)의 부채 증가액만 13조5000억원에 달해 전체 증가액의 절반가량을 차지했다. 공공주택 공급 확대와 정책사업 추진 과정에서 차입 부담이 커진 탓이다.

11일 국회예산정책처가 발간한 ‘2026 대한민국 공공기관’에 따르면 2025년 말 기준 342개 공공기관의 부채는 768조6484억원으로 전년보다 27조1534억원(3.7%) 증가했다. 같은 기간 자산은 1210조2504억원으로 58조39억원(5.0%), 당기순이익은 13조2502억원으로 전년보다 5조1826억원 늘었다.

공공기관 유형별로 보면 공기업 부채는 550조3516억원으로 전년보다 13조666억원 증가했고, 준정부기관은 181조3430억원으로 11조3221억원 늘었다. 기타공공기관 부채도 2조7646억원 증가했다.

공기업 부채 증가를 주도한 곳은 LH였다. 예산정책처는 “2024년 대비 2025년 공기업의 부채 증가는 한국토지주택공사와 한국도로공사의 부채 증가에 기인한다”고 분석했다.

특히 LH 부채는 1년 새 13조5000억원 증가했다. 공공기관 전체 부채 증가액(27조1534억원)의 절반에 육박하는 규모다. 보고서는 장기임대주택 건설비 충당과 택지개발 사업 추진 과정에서 이자부담부채가 12조1000억원 늘어난 점을 주요 원인으로 꼽았다.

실제 LH는 같은 기간 장기임대주택 건설에 따라 임대자산이 9조5000억원, 분양토지·주택 등 재고자산이 4조3000억원 증가하면서 자산도 15조2000억원 늘어난 것으로 나타났다. 공공주택 공급 확대를 위한 선제적 투자 과정에서 자산과 부채가 동시에 증가한 셈이다.

한국도로공사 역시 도로 건설을 위한 차입금 증가 등의 영향으로 부채가 3조원 늘었다. 다만 시장형 공기업 부채가 전체적으로 1조68억원 감소하면서 공기업 전체 부채 증가 규모는 13조666억원으로 집계됐다.

준정부기관에서는 한국주택금융공사와 한국자산관리공사(캠코)의 부채 증가가 두드러졌다.

한국주택금융공사는 지급보증 대지급금 증가에 따른 자금 조달을 위해 공사채를 3조2000억원 발행하면서 부채가 3조7000억원 늘었다. 캠코 역시 새출발기금 등 정책사업 투자재원 조달을 위한 공사채 발행 증가로 부채가 2조7000억원 확대됐다.

공공기관 부채 증가는 국가 재정건전성 지표에도 영향을 미치고 있다. 공공부문 부채(D3)는 2024년 기준 1738조6000억원으로 국내총생산(GDP)의 68.0% 수준이다. 전년보다 65조3000억원 증가했으며, 이 가운데 비금융공기업 부채는 518조4000억원으로 1년 새 14조4000억원 늘었다.

예산정책처는 “LH의 공공주택 공급 확대, 주택금융공사와 캠코의 정책사업 수행 등으로 공공기관 부채가 증가한 측면이 있다”며 “정책 수행 과정에서 발생한 ‘정책성 부채’ 성격이 강하다”고 분석했다. 이어 “고금리 기조가 장기화할 경우 이자 부담 확대에 따른 재무건전성 악화 가능성은 경계할 필요가 있다”고 밝혔다.