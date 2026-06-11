우재준 “전대 열자”, 조광한 “철 없어” 공개 설전 소장파 ‘대안과 미래’도 “張 사퇴해야” 촉구 새 원내대표 선출되자마자 사퇴 봇물 터지듯 나와 ‘당권 키맨’ 정점식, 의원들 의견 수렴 나설지 주목

[헤럴드경제=윤채영 기자] 정점식 국민의힘 원내대표가 새로 선출된 가운데 장동혁 대표의 거취 문제를 둘러싼 당내 충돌이 본격화하고 있다. 최고위원회의에서 공개 설전이 벌어진 데 이어 소장파 의원들까지 장 대표 사퇴를 촉구하고 나서면서다.

‘당권 키맨’ 역할을 할 정 원내대표가 어떤 해법을 내놓을지에도 이목이 쏠린다. 정 원내대표의 선택에 따라 조기 전당대회 개최 여부와 차기 당권 구도도 영향을 받을 전망이다.

11일 국회에서 열린 국민의힘 최고위원회의에서는 장 대표 사퇴를 둘러싼 공개 충돌이 벌어졌다. 우재준 최고위원은 장 대표 면전에서 “전당대회에 다시 출마를 하셔서 평가를 받으셔야 한다”며 “그래야 불만이 있는 당원들도 승복하고 우리가 다시 하나 돼서 갈 수 있다”고 말했다. 이어 “우리 모두 사퇴하는 것을 지도부에 정식으로 제안한다”고 했다.

이에 조광한 최고위원은 “철없는 소리를 공개적으로 하는 건 정치적으로 굉장히 미숙한 것 같다”며 반발했다. 이후 비공개 최고위원회의에서도 두 사람 간 고성이 오가는 등 다툼이 이어진 것으로 전해졌다.

국민의힘 당헌당규상 전당대회를 치르기 위해서는 지도부 공백으로 인한 비상대책위원회 체제가 돼야 한다. 선출직 최고위원 4명이 사퇴해야 해당 요건을 갖추게 되는 만큼, 우 최고위원 외에 추가 사퇴자가 나올지에도 관심이 쏠린다.

당내 소장파 의원 모임인 대안과 미래는 이날 “장동혁 대표는 사퇴해야 한다”는 공식 입장을 발표했다. 모임 간사인 이성권 의원은 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “국민의힘은 6·3 지방선거에서 참패했다”며 “장동혁 대표의 리더십은 붕괴됐고, 이는 오롯이 장동혁 지도부의 책임”이라고 주장했다. 그러면서 정 원내대표를 향해 해당 문제 해결을 위한 의원총회를 소집해달라고 요청했다.

장 대표 거취 문제의 공은 새 원내사령탑인 정 원내대표에게 넘어간 상태다. 그는 전날 당선 직후 장 대표 거취와 관련해 “의원들의 총의를 모아서 집단지성으로 이 문제를 해결해야 한다”고 밝혔다. 다만 축출 형태의 과격한 방식보다는 의견 수렴을 통한 해법 마련에 우선 나설 것으로 보인다.

만일 장 대표가 임기를 채우지 못하고 사퇴할 경우에는 한동훈 무소속 의원이 차기 당권 주자로 강력하게 떠오를 가능성이 높다. 이는 전날 원내대표 경선 결선 투표 결과에서도 확인됐다는 평가가 나온다.

혁신·쇄신파에 가까운 김도읍 의원이 친윤계로 분류되는 정 원내대표에게 단 7표 차로 패배했기 때문이다. 친윤계 결속력이 예상만큼 강하지 않다는 점과 함께 ‘반장동혁’ 정서가 적지 않다는 점이 드러난 것이다.

다만 한 의원의 복당이 이뤄져야 국민의힘 소속으로 당대표 선출 전당대회에 출마할 수 있다. 정 원내대표는 이에 대해 “아직 당내에서 논의할 단계가 아니다”라며 신중한 입장을 보였다. 한 의원의 거취 문제 역시 사실상 정 원내대표 손에 달려 있는 셈이다.

당 안팎에서 한 의원의 복당은 ‘시간 문제’라는 말도 나온다. 조경태 의원은 이날 KBS 라디오에서 “복당은 너무도 당연한 이치”라고 했고, 김재섭 의원도 YTN 인터뷰에서 “총선은 무조건 한 의원과 같은 팀으로 치르지 않을까 생각한다”고 말했다.

한편 정 원내대표는 이날 재선인 김승수 의원(대구 북을)을 원내운영수석부대표로 임명하며 원내 지도부 구성에 착수했다.