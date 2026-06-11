- 실험법·단위 달라도 비교 가능

[헤럴드경제=구본혁 기자] 국내 연구진이 그동안 측정법·단위가 달라 비교가 어려웠던 천연물 항산화 데이터를 공통 비교 지수로 표준화에 성공했다.

한국한의학연구원 한의과학연구부 김동선 박사 연구팀은 서로 다른 방식으로 측정돼 직접 비교가 어려웠던 천연물 항산화 데이터를 하나의 기준으로 비교할 수 있는 ‘EF(Effect Factor)’ 기반 표준 비교 프레임워크를 구축했다고 11일 밝혔다.

인삼, 녹차 등 천연물의 항산화 특성을 평가하는 방법은 ABTS, DPPH, TPC, TFC 등 다양하다. 하지만 각 지표는 측정 방식과 단위가 서로 달라 여러 천연물의 결과를 한눈에 비교하는 데 한계가 있고, 소재 간 비교와 통합 관리가 쉽지 않았다.

특히 다성분 한약이나 천연물 추출물의 경우, 실험 조건과 분석 방식에 따라 결과가 크게 달라져 후보 소재의 객관적 우선순위 설정과 재현성 있는 비교가 어렵다.

연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 4가지 항산화 관련 지표를 ‘EF’라는 공통 비교 지수로 변환했다. 이를 통해 서로 다른 실험 결과를 표준화된 기준에서 비교할 수 있도록 했다.

특히 연구팀은 데이터의 성격에 따라 EF를 두 가지 유형으로 구분했다.

연구팀은 271종의 단일 한약재외 22종의 한약 처방을 물과 30% 에탄올 조건에서 제조한 대규모 586개의 천연물 추출물 데이터를 EF 기반으로 정리하고 데이터베이스를 구축했다.

이를 통해 다양한 한약 및 천연물 추출물을 동일한 기준에서 비교 해석할 수 있는 표준화된 항산화 비교 플랫폼을 제시했다.

김동선 박사는 “이번 연구는 특정 소재의 우수성을 입증하는 것이 아니라, 586개 대규모 추출물 데이터를 동일한 기준으로 정리한 데이터베이스형 연구라는 점에서 차별성이 크다”며 “EF 프레임워크는 천연물 기반 건강기능식품, 기능성 화장품, 의약품 개발 과정에서 후보 소재의 우선순위 설정과 효율적 스크리닝 전략 수립에 활용될 것”이라고 밝혔다.

이번 연구성과는 분석화학 분야 국제학술지 ‘Analytica’에 5월 6일 게재됐다.