[헤럴드경제(정선)=함영훈 기자] 강원랜드 역사의 뒤안길엔 ‘청렴’을 완성하는 과정이 선명히 새겨져 있다. 정치권의 많은 유혹을 떨쳐내는 과정이었다.

강원랜드가 ‘윤리의 날’이 있는 6월을 맞아 국민권익위원회와의 협업을 통해 ‘청렴한달’을 본격 운영한다. 청렴에 관한한 으뜸 공기업이 될겠다는 의지를 확고히 다지겠다는 뜻이다.

강원랜드는 임직원의 반부패 의지를 강화하고, 건전한 조직문화를 조성하기 위해 6월 한 달간 특화 교육을 비롯한 다양한 캠페인을 전개한다.

10일 하이원그랜드호텔 그랜드볼룸에서 열린 ‘2026년 청렴라이브 콘서트’에는임원진과 실·팀장, 승진자, 신입직원 등 임직원 300여 명이 참석해 ‘청렴한달’의 시작을 함께했다.

이날 콘서트에서는 부패방지 사례별 청렴 실천을 알리는 특강과 함께 권익위 교육원 소속 극단의 청렴 연극 ‘STOP 갑질’ 공연을 통해 임직원 윤리의식 내재화 시간을 가졌다.

또한, 직원 참여형 ‘청렴골든벨’에서는 남한규 대표이사 직무대행과 안광복 상임감사위원이 직접 문제를 출제하며 임직원들과 함께 소통했다.

이 밖에도 ▷권익위 부위원장 초청 청렴윤리 특강 ▷고위직 주도 계약업체 청렴간담회 ▷자회사·협력사 인권침해 예방교육 및 점검 등 다양한 캠페인이 추진될 예정이다.

남한규 강원랜드 대표 직무대행은 “올해는 권익위와의 긴밀한 협업을 통해 전 임직원이 즐겁게 참여하며 청렴 의식을 내재화할 수 있도록 했다”며 “고위직이 솔선수범하고, 자회사와 협력사까지 함께하는 청렴인권 문화를 정착시켜 국민에게 더욱 신뢰받는 공기업으로 거듭날 것”이라고 밝혔다.