[헤럴드경제=문영규 기자] 국민의힘 나경원 의원이 넷플릭스 드라마 ‘참교육’의 전 세계적인 흥행에 대해 “서글프다”는 소감을 밝히며 “교권과 학생권의 균형을 세워야 한다”고 목소리를 높였다.

나경원 의원은 10일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “‘참교육’이 전 세계 27개국 1위를 차지했다”며 “재밌고 통쾌하지만, ‘K-교권붕괴’가 글로벌 히트라니 한편으로 서글픈 것도 사실”이라고 했다.

그는 “드라마 속 교사에겐 ‘교권보호국’이 있지만 현실 교사에겐 ‘독박 책임’과 ‘학부모 민원 전화’뿐”이라며 “그러나 이 붕괴는 우연이 아니다”고 강조했다.

교육 현장의 어려움이 발생한 것에 대해선 정책의 실패에서 그 이유를 찾았다.

나 의원은 “‘인권’을 명분으로 권리만 부풀리고 책임과 교권은 비워둔 학생인권조례, 그 기울어진 설계도를 그린 건 좌파 교육 권력이었다”며 “그 과도한 교육 실험의 대가가 결국 교권의 침몰로 돌아온 것”이라고 지적했다.

이재명 대통령을 향해서도 비판을 이어갔다.

나 의원은 “상황이 이런데 지난 4월 이재명 대통령은 현장체험학습 축소를 두고 ‘책임 안 지려고 학생들한테 좋은 기회를 빼앗는 것’이라 비판했다가 교원단체의 반발을 샀다”며 “정작 교사를 전과자로 내모는 건 안일한 정부 태도와 부실한 법적 보호인데, 책임의 화살을 교사에게 돌린 셈”이라고 꼬집었다.

그는 “선생님이 존중받는 교실과 학생이 존중받는 교실은 결국 같은 교실 아닌가”라며 “필요한 건 ‘교권과 학생 권리의 균형’”이라고 했다.

그러면서 “정부와 정치권이 교권 보호 제도 개선에 적극적으로 나서야 한다”며 “그 균형을 세울 시간은 지금”이라고 주장했다.

앞서 이 대통령은 지난 4월 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 체험학습 중단 문제 등과 관련해 인력보강 등을 언급하며 “각별히 신경 써달라”고 주문했다.

이와 함께 ‘교권 보호 강화 방안’도 언급했다.

이 대통령은 “최근 교사의 인권과 교육활동을 중대하게 침해하는 사건이 잇따라 발생하고 있다”며 “정부는 실질적 교권 보호 강화 방안과 함께 교육 현장의 안정을 위한 해법을 조속히 마련해 달라”고 지시했다.

이어 “공교육 정상화는 학생은 물론 교육의 또 하나의 주체인 교사의 인권과 권위도 보호되는 데에서 출발한다”며 “이를 위해선 과중한 행정업무를 줄이고 수업과 학생의 생활지도에 집중할 수 있는 환경 조성이 우선돼야 한다”고 했다.

한편 전날 넷플릭스 공식 사이트 투둠에서 집계한 넷플릭스 톱 10에 따르면 지난 1~7일 ‘참교육’ 시청수(Views·시청 시간을 러닝타임으로 나눈 값)는 640만으로, 비영어 쇼 가운데 1위에 올랐다. 국가별로는 한국, 필리핀, 싱가포르, 튀르키예, 아르헨티나, 이집트 등 48개국에서 톱 10에 진입했다.

지난 5일 공개된 ‘참교육’은 선을 넘는 학생과 교사, 학부모로 인해 붕괴하는 대한민국의 교권과 교육 현장을 지키기 위해 세워진 가상 기관 ‘교권보호국’의 활약을 그리고 있다.