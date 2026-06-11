AI 네이티브 중심 미래 기술 혁신 가속 목표 AI 기반 조직·기술 경쟁력 제고 및 AX 추진

[헤럴드경제=차민주 기자] 엔에이치엔(NHN)이 양철웅 기술본부장을 최고기술책임자(CTO)로 신규 선임했다.

11일 NHN은 인공지능(AI) 네이티브 전환과 미래 기술 경쟁력을 확보하고자 양철웅 기술본부장을 CTO로 선임했다고 밝혔다.

NHN에 따르면 양철웅 CTO는 한국과학기술원(KAIST) 전산학 박사로, 인터넷 인프라와 트래픽 최적화, 네트워크, 보안, 클라우드 분야 등에서 20년 이상 경력을 쌓은 기술 전문가다. 지난 2022년부터 NHN클라우드에 합류, 보안개발랩 연구소장을 맡아 보안 기술 연구개발과 플랫폼 고도화를 주도했다.

양 CTO는 앞으로 AI를 활용해 조직의 실행 속도를 높일 예정이다. 기술 로드맵과 연구개발 방향성을 체계화해 그룹의 기술 경쟁력을 높이는 역할도 맡는다. 또 그룹사 전반의 AI 활용 확산과 기술 협업을 주도하며 AI 전환(AX) 추진에 집중할 예정이다.

양 CTO는 지난 10일 NHN 임직원을 대상으로 열린 타운홀 미팅에 참여하기도 했다. 그는 이 자리에서 AI 시대 기술 조직의 핵심 키워드로 ‘속도와 방향’을 제시했다. AI를 통해 조직의 생산성과 실행력을 높이는 한편, 기술 로드맵과 사업 방향에 대한 선택과 집중이 중요하게 다뤄야 한단 설명이다.

양 CTO는 “AI는 단순한 도구를 넘어 함께 일하는 동료가 되고 있다”며 “빠르게 움직이는 것만큼 중요한 건 올바른 방향으로 나아가는 것이며, 기술 전략과 실행력을 바탕으로 그룹 차원의 기술 역량을 연결하고 시너지를 창출하겠다”고 밝혔다.

한편, NHN은 이번 선임을 계기로 C레벨 리더십 체계를 새로 정비했다. 세부적으로 정우진 최고경영자(CEO)를 중심으로 양철웅 CTO, 안현식 최고재무책임자(CFO), 황선영 최고법률책임자(CLO), 이승찬 최고인사책임자(CHRO), 게임사업부문을 대표하는 김상호 게임사업총괄(CGO)이 C레벨에 자리하고 있다.