엔플라잉, 한국관광 하이커 명예홍보대사 위촉 10일 서울 하이커 그라운드에서 위촉식 개최 K-팝 아티스트 협업 통한 한국 관광 홍보 추진

[헤럴드경제=김명상 기자] 한국관광공사가 글로벌 인지도를 지닌 밴드 엔플라잉을 명예홍보대사로 위촉하고 방한 관광객 유치 마케팅을 본격화한다.

한국관광공사는 지난 10일 서울 중구 하이커 그라운드에서 인기 글로벌 밴드 엔플라잉을 ‘한국관광 하이커(HiKR) 명예홍보대사’로 위촉했다. ‘하이커’는 한국이 전 세계 여행객에게 건네는 반가운 인사를 의미하며, 공사가 운영하는 복합문화공간 하이커와 연계해 한국관광 홍보 활동을 수행한다.

2015년 데뷔한 엔플라잉은 전 세계에 팬덤을 보유한 밴드다. 2019년 ‘옥탑방’ 역주행으로 국내 음원 차트 1위에 오른 데 이어 일본 오리콘 차트 10위권 진입, 아시아 4개 도시 투어, 지난해 서울 올림픽공원 단독 콘서트 개최 등 활동을 이어오고 있다.

공사는 엔플라잉의 글로벌 인지도를 바탕으로 하이커 브랜드 이미지 제고와 방한 관광 매력 확산에 나선다. 이번 위촉을 시작으로 공사는 엔플라잉과 함께 ▷하이커 그라운드 및 스테이션 연계 홍보 영상 제작 ▷하이커 CM송 제작 ▷전국투어 연계 지역관광 상품화 등 다양한 협업을 펼치고, 공사 해외지사를 통해 확산시킬 계획이다.

이번 협업에는 관광벤처기업 페이브먼트도 함께 한다. 페이브먼트는 공사가 육성하는 초기관광벤처에 선정된 기업으로, 오는 7월에는 여행 플랫폼 앱 ‘셀레트립’을 통해 엔플라잉의 전국투어(서울·광주·대구·부산)와 연계한 지역관광 상품을 운영할 예정이다.

공사 관계자는 “엔플라잉의 글로벌 팬덤이 한국을 찾는 강력한 동기가 되어주길 기대한다”라며, “K-POP 아티스트와의 활발한 협업을 통해 공사 대표 브랜드 하이커와 한국관광의 매력을 전 세계에 알리고, 실질적인 관광객 유치로 이어질 수 있도록 힘쓰겠다”라고 밝혔다.

한편 위촉식이 열린 서울 하이커 그라운드는 K-컬처 체험과 한국관광 정보를 제공하는 복합문화공간이다. 공사는 인천국제공항 제1터미널 내 하이커 스테이션과 하이커 그라운드를 연계 운영하며, 외국인 관광객이 입국 순간부터 도심 관광까지 일관된 한국관광 경험을 이어갈 수 있도록 운영하고 있다.