‘임팩트 리포트 2025’ 발표…경제·문화 영향력 분석 크리에이터, 개인 창작자 넘어 전문 직업 진화 슈카월드·최재천의 아마존 등 주요 사례 소개

[헤럴드경제=차민주 기자] 유튜브가 지난해 한국의 국내총생산(GDP)에 3조5000억원 이상 이바지한 것으로 나타났다. 정규직에 준하는 일자리도 8만5000개 이상 창출했다.

11일 유튜브는 ‘유튜브 임팩트 리포트 2025’를 공개하고 이같이 밝혔다. 이는 한국 내 유튜브의 경제적, 문화적 영향력을 종합 분석한 리포트로, 글로벌 경제분석기관 니코노믹스가 발행했다.

우선 보고서는 크리에이어터가 ‘신뢰를 기반으로 작동하는 새로운 전문 직업군’으로 진화했다고 분석했다. 설문에 따르면 유튜브를 통해 뉴스를 찾는 한국 시청자의 75%가 ‘유튜브는 고품질의 시사 정보를 제공하는 플랫폼’이라고 답했다. 이어 74%는 ‘유튜브에서 찾을 수 있는 콘텐츠와 관점의 다양성을 가치 있게 평가한다’는 의견을 보였다. 경제·시사 지식을 대중의 언어로 풀어내는 ‘슈카월드’와 일상 속 여성 건강 정보를 친근하게 전달하는 ‘우리동네 산부인과’가 대표적인 사례로 꼽혔다.

또 보고서는 크리에이터의 역할이 ‘공공 교육을 통해 사회적 가치를 실현하는 주체’로서 확장하고 있다고 강조했다. 한국 시청자의 85%가 ‘관심 분야의 정보를 얻거나 지식을 넓히기 위해 유튜브를 이용한다’고 응답하면서다. 대표적인 사례로는 생태학과 과학 지식을 다루는 ‘최재천의 아마존’과 코딩 교육의 진입 장벽을 낮춘 ‘조코딩’이 소개됐다.

더불어 보고서는 크리에이터가 ‘콘텐츠 사업을 혁신하는 창작 조직’으로서 새 경제 생태계를 견인하고 있다고 밝혔다. 실제 설문에 참여한 한국 크리에이터의 79%는 ‘유튜브를 통해 얻은 영향력을 사회에 긍정적인 영향을 미치는 데 사용하기를 기대한다’고 답했다. 성공 사례로는 지식·교양 분야 포트폴리오를 구축해 3000만명의 누적 구독자를 확보한 콘텐츠 제작 스튜디오 ‘어썸엔터테인먼트’와 스포츠 콘텐츠에 사회공헌 가치를 결합한 ‘슛포러브’가 언급됐다.

유튜브 관계자는 “오늘날 대한민국 크리에이터는 단순 창작자를 넘어 우리 사회 전반에 의미 있는 변화와 새로운 가치를 더하는 혁신의 중심으로 성장했다”며 “앞으로도 크리에이터들이 안정적인 비즈니스 기반 위에서 지속 가능한 창작 활동을 이어가고, 글로벌 무대에서 활약할 수 있도록 지원하겠다”고 전했다.