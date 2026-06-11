“대구 힘들었고, 경남 겨우 얻어…무슨 역할했나” “張, 서울 헤집고 다녔으면 패배했을 가능성 높아” “전면 재선거로 거취 방패막이 삼아서는 안 돼” “한동훈과 연락 주고받아, 복당은 당연한 이치”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 조경태 국민의힘 의원은 11일 장동혁 대표 거취 문제와 관련해 “지방선거 패배하면 대표직에서 물러나기로 한 약속을 지켜야 한다”고 주장했다.

조 의원은 이날 KBS 라디오 전격시사에서 “물러나지 않고 그 자리에 버티면, 시간이 갈수록 모양이 빠지는 형태일 것”이라며 이같이 말했다. 장 대표 임기는 1년 2개월 정도 남았다.

전날 선출된 정점식 원내대표가 장 대표 거취에 대해 “동료 의원들의 집단 지성으로 해결하겠다”고 밝힌 데 대해 조 의원은 “큰 의미에서는 내란 수괴 윤석열을 옹호하고 있는 게 지금 대표 아니냐”며 “장동혁 대표의 사퇴를 주장하는 것이 지성인으로서 자세지 않을까 한다”고 했다.

조 의원은 장 대표가 지선 결과와 관련해 “객관적 데이터”를 보라며 사실상 사퇴를 거부한 것에 대해 “대구 선거도 얼마나 힘들었나. 경남은 겨우 얻었다. 그게 바로 객관적 자료”라며 “서울 선거도 오세훈 시장 후보의 경쟁력에 의해 겨우 당선된 것이지, 장동혁 대표가 무슨 역할을 했나”라고 반문했다.

이어 “만약 장동혁 대표가 거기를 헤집고 다녔으면 서울시장 선거도 패배했을 가능성이 매우 높다고 본다”며 “결국 이번 지방선거는 명백히 12:4로 패배했다. 그게 객관적 자료다. 이 부분에 대해서 좀 냉정하게, 냉철하게 본인 스스로를 좀 더 평가하고 또 되돌아봤으면 좋겠다”고 강조했다.

장 대표가 전면 재선거를 주장하는 데 대해서는 “방패막이로 삼아서는 안 된다”며 “자신의 거취와 선관위의 잘못은 분간하고 구분할 수 있어야 된다”고 말했다.

한동훈 무소속 의원의 복당 문제와 관련해서는 “한동훈 의원의 제명은 잘못됐다는 것을 표로서 보여준 거 아니겠느냐”며 “합리적이고 또 개혁적인 그런 인사들이 좀 주축이 되어서 보수 재건이 이루어져야만 향후에 수권 정당, 국민 정당으로 거듭날 수 있다”고 강조했다. 그러면서 “복당은 너무도 당연한 이치”라고 덧붙였다.

이어 “선거 중에도 문자로 수고 많다고 고생한다고 또 힘내라는 그런 메시지는 주고받았다”며 “합리적이고 또 보수 재건을 바라는 많은 국민들은 멀리서도 응원하고 현장에 가서 격려하는 당원들도 많이 있었다”고 설명했다.

조 의원은 투표용지 부족 사태 관련한 국정조사는 국민의힘이 위원장을 맡아 조사해야 한다고 주장했다. 아울러 국정조사 대상에 이재명 대통령과 청와대도 포함시켜야 한다는 주장에 대해서도 “모든 사람들이 조사 대상이 될 수밖에 없지 않을까 한다”고 답했다.