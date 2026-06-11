[헤럴드경제=함영훈 기자] 원주시는 오는 13일부터 본격적인 ‘K-드론배송 실증 서비스’를 개시한다고 11일 밝혔다.

배송품목은 기존에 시행하던 황둔찐빵, 찐옥수수 외에 신선한 과채류 품목까지 추가해 시민 만족도를 한층 높일 방침이다.

원주시는 국토교통부 주관 ‘2026년 드론실증도시 구축사업’에 2년 연속 선정되었고, 이를 기반으로 단계적으로 드론 인프라를 도입, 실행중이다.

올해는 지난해 구축된 1차년도 인프라를 연계하여 시민과 관광객이 일상에서 드론 기술을 직접 체감할 수 있는 상용화 서비스에 초점을 맞췄다.

오는 13일부터 10월까지 본격적으로 막을 올리는 드론 배송 서비스는 신림면 황둔리 캠핑장에서 매주 토요일 주 1회 운영된다. 특히 여름철 이용객이 몰리는 성수기(7~8월)에는 금요일과 토요일 주 2회로 확대 운영할 예정이다.

안전하고 철저한 운영을 위해 관련 승인 절차를 거쳐 우선 2개소(원주키즈캠핑장, 피노키오자연휴양림)에서 배송 서비스를 시작한 뒤, 7월 이후 추가 3개소(매봉힐링캠프, 한울오토 캠핑장, 감악산캠핑숲)까지 총 5개소로 순차 확대할 계획이다.

원주시 관계자는 “6월부터 시작되는 드론 배송은 시민과 관광객이 현장에서 직접 편리함을 체감할 수 있는 생활밀착형 서비스로 추진된다”며, “안정적인 실증 운영을 통해 드론 배송이 원주시의 대표적인 시민 체감형 실증사업으로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.