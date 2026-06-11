서울시, 제9차 도시계획위원회 개최 용도지역 상향·인센티브 추가로 사업성↑ 이수·과천 복합터널, 하반기 착공

[헤럴드경제=서정은 기자] 서울 구로구 오류동 현대연립이 최고 25층, 520세대 단지로 탈바꿈된다. 사업성 한계로 정체됐던 재건축 사업이 속도를 내면서 서남권 일대 주택공급에도 탄력이 붙을 전망이다.

서울시는 10일 열린 제9차 도시계획위원회에서 ‘오류동 현대연립 재건축사업 정비계획 및 지구단위계획 결정(변경)(안)’을 수정가결했다고 11일 밝혔다.

이 곳은 고 정주영 현대 명예회장 시절 지어진 ‘현대가(家) 사원 아파트’로 알려져있다. 대상지는 2015년 7월 정비구역 지정 이후 2023년 7월 관리처분계획인가를 거쳐 2024년 11월 이주가 끝났으나 사업성 한계에 부딪혀 정체돼왔다.

시는 이번 변경계획에서 용도지역을 제2종일반주거지역(7층 이하)에서 제2종일반주거지역으로 상향하고, 허용용적률 인센티브 항목 추가, 사업성 보정계수 적용 등을 통해 수익성을 끌어올렸다.

상향된 용도지역에 맞게 밀도와 건축 배치를 전면 수정했으며, 최고 층수를 15층에서 25층으로 높였다. 주동 수는 11개 동에서 8개 동으로 축소해 이격거리를 넓혀 단지 내 개방감도 확보했다.

기존 정비계획에 반영된 공공보행통로는 선형과 폭원을 조정하고 계단·엘리베이터 등 수직동선을 추가 설치해 인근 지역시설로 접근 편의를 높였다. 공공보행통로 주변으로 주민공동시설과 개방형 커뮤니티시설을 배치해 단지와 주변 생활권이 자연스럽게 이어지도록 했다.

북측에는 소공원을 조성해 공공성을 확보하고 공공보행통로와 연결한다. 서측 오류로변에는 연도형 상가를 배치하고 전면공지를 활용한 열린 보행 가로공간을 만들어 주변 상권을 활성화할 계획이다.

최진석 서울시 주택실장은 “이번 계획으로 현대연립 재건축이 본격화되며 오류동 일대 노후 주거환경이 크게 개선될 것”이라며 “천왕역 역세권 개발사업과 더불어 구로구 일대 주택공급에 속도를 높여 나가겠다”고 말했다.

한편 서울시는 ‘이수‧과천 복합터널의 수직방재소 위치와 본선의 일부 선형 변경에 대한 도시계획시설(도로·방수설비)결정(변경)(안)’도 원안가결했다.

이에 따라 방배동 산102-8에 계획된 수직방재소는 방배동 산100-3으로 이전하고, 사당역 인근 본선 일부 구간은 과천대로 하부로 변경됐다. 수직방재소는 터널 내 화재 발생 시 운영되는 이용객의 피난과 터널 내부 제연을 위한 시설이다.

이수·과천 복합터널은 올해 하반기 착공해 2032년 상반기 개통을 목표로 추진할 예정이다.