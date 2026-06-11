[헤럴드경제=최원혁 기자] 출근길 승객들로 붐비는 서울 지하철 객실 바닥에 한 남성이 누워 잠을 자는 모습이 포착돼 논란이다.

최근 JTBC ‘사건반장’에는 서울 지하철 2호선 객실 내부에서 촬영된 제보 영상이 공개됐다.

영상에는 한 남성이 객실 통로 바닥에 드러누운 채 잠을 자는 모습이 담겼다.

남성은 겉옷을 이불처럼 몸 위에 덮고 있었고 얼굴에는 책을 올려놓은 채 주변 시선을 의식하지 않는 듯한 모습을 보였다.

당시 시각은 오전 8시30분 무렵으로 출근길 승객들로 열차 내부가 붐비던 시간대였던 것으로 전해졌다.

제보자는 “몇 정거장을 지나고 나서야 남성을 발견했다”며 “상당 시간 같은 자세로 잠을 자고 있었다”고 했다.

남성이 객실 통로 한가운데를 차지한 채 누워 있어 승객들은 그를 피해 이동해야 했지만 별다른 제지 없이 남성은 약 30분 동안 잠을 잔 것으로 알려졌다.

영상을 접한 누리꾼들은 “본인만 편하면 된다는 극단적인 이기주의”, “아무리 남의 시선을 신경 쓰지 않는다 해도 이해하기 어려운 행동이다” 등의 반응을 보였다.