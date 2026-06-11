엔비디아 CEO tvN 예능 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 출연 한국 기업인·게이머 향해 각별한 애정 드러내 “AI가 기술 격차를 좁힐 것” 견해도 밝혀

[헤럴드경제=김현일 기자] 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 10일 방영된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭(이하 유퀴즈)’에서 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 에 대해 “세 사람 모두 믿기 어려울 정도로 훌륭한 세계적 리더들”이라며 애정을 표했다.

황 CEO는 이날 방송에서 이재용·최태원·정의선 회장 중 가장 친한 사람을 묻자 “너무 쉽다. 나는 모두가 성공하기를 바란다”고 답했다.

그러면서 “세 회사는 이들을 리더로 둔 것이 매우 행운”이라며 “나는 SK가 성공하고, 삼성과 LG, 현대차, 네이버가 성공하기를 바란다. 그들도 내가 진심으로 그들의 성공을 바란다는 것을 알고 있다. 나는 그들이 성공할 수 있도록 내가 할 수 있는 최선을 다한다”고 덧붙였다.

황 CEO는 지난 1996년 고(故) 이건희 삼성 선대회장으로부터 편지를 받고 한국을 처음 방문하게 된 사연도 소개했다.

‘대한민국을 광대역 인터넷으로 연결하고 싶다, 세계 최초로 비디오게임 올림픽을 열고 싶다’는 이건희 회장의 비전을 접한 황 CEO는 한국을 찾아 서울 용산전자상가를 직접 돌아다니며 명함을 돌리고 영업을 했던 당시를 떠올렸다.

그는 “한국 기술 산업은 인터넷과 함께 시작됐고, 엔비디아도 같은 시기에 성장했다”면서 “우리의 삶과 역사는 매우 가깝다”고 말했다.

이어 “한국은 언제나 내 마음 속 가까운 곳에 있다. 한국의 훌륭한 게이머들이 없었다면 엔비디아 기술이 세계적인 현상이 되기는 어려웠을 것”이라며 한국에 대한 각별한 애정을 드러냈다.

황 CEO는 또한 “e스포츠는 한국에서 수출됐고, 전 세계 게이머들이 이를 사랑하게 됐다. 그 여정은 거의 25년 전 PC방, e스포츠와 함께 시작됐다”고 강조했다.

지난 2006년 선보인 엔비디아의 쿠다(CUDA) 플랫폼이 초기엔 혹평을 받은 점을 언급하며 성공을 위해 필요한 덕목으로 ‘실패를 견디는 힘’을 꼽았다.

쿠다는 현재 전 세계 기업들이 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)에 의존하게 만든 엔비디아의 독자적인 소프트웨어 플랫폼이다.

황 CEO는 “아무도 믿지 않는 사업에 매달려 지내기엔 20년은 너무 긴 시간이었지만, 결론에 대한 믿음이 있다면 끝까지 유지해야 한다”며 “25년의 기다림 끝에 결국 폭발적인 성장을 이뤘다”고 말했다.

그는 “위대해지려면 고통과 실패를 겪어야 한다. 실패하고 다시 돌아오고, 또 실패하고 다시 돌아오는 경험이 회복탄력성과 인격을 만든다”고 강조했다.

AI 시대에 대한 견해를 묻자 “AI는 쉽고 컴퓨터는 어렵다. 과거 컴퓨터는 프로그래밍을 배운 사람만 쓸 수 있었지만, 오늘날 컴퓨터는 매우 똑똑해져서 원하는 것을 말하기만 하면 된다. AI가 기술 격차를 좁힐 것”이라고 밝혔다.

황 CEO가 국내외 예능 토크쇼에 출연한 것은 이번이 처음이다. 녹화는 지난 5일 이뤄졌다.